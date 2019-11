BBC lista 'os 100 melhores filmes' dirigidos por mulheres; confira

Image caption Ilustração de Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola, um dos filmes mais citados pelos críticos

No ano passado, uma lista da BBC Culture, site de entretenimento e arte da BBC, com os 100 melhores filmes em língua não inglesa gerou uma discussão pertinente: de todos os selecionados, apenas quatro eram dirigidos por mulheres. Essa escassez de diretoras vem se repetindo nas listas anuais da BBC: no ranking de 100 maiores comédias, de 2017, só havia quatro mulheres. Das 100 melhores filmes do século 21, feita em 2016, eram apenas 12 — nenhuma delas ficou entre as 20 primeiras posições. Na primeira pesquisa da BBC sobre os 100 maiores filmes americanos de todos os tempos, só dois eram co-dirigidos por uma mulher.

Então, em 2019, a BBC decidiu criar uma lista dos 100 melhores filmes dirigidos por mulheres. O resultado é a maior e mais importante pesquisa internacional da BBC Culture: 761 filmes diferentes foram votados por 368 especialistas em cinema de 84 países — críticos, jornalistas, programadores de festivais e acadêmicos. Há pessoas do Zimbábue ao Afeganistão.

Para que houvesse um equilíbrio de gênero, a BBC escolheu um número de eleitores bastante próximo entre homens e mulheres: 185 deles são do sexo feminino e 181, do masculino. Há também uma pessoa não-binária e uma que preferiu não dizer seu gênero. Cada eleitor listou seus 10 filmes favoritos dirigidos por mulheres. Portanto, a lista apresenta os 100 que melhor pontuaram.

O resultado é uma impressionante coleção de filmes que demonstra o poder, a criatividade e a diversidade do cinema produzido por mulheres em todo o mundo: do filme mudo Sapatos (1916) ao drama The Souvenir (2019).

A maioria dos filmes da lista foi produzida a partir dos anos 1990. E, embora os EUA, a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e o Canadá sejam os países de produção mais populares, filmes da Argentina, Irã, Ucrânia, Arábia Saudita, Índia, Tunísia e a República Tcheca também estão entre as 100 melhores. Não há nenhum filme brasileiro na lista.

A cineasta franco-belga Agnès Varda, que morreu em março deste ano, foi a diretora que mais apareceu na lista — seis filmes entre as 100 melhores —, seguida por Kathryn Bigelow, Claire Denis, Lynne Ramsay e Sofia Coppola.

A obra-prima de Jane Campion, O Piano (1993), ficou em primeiro lugar, citado por quase 10% dos críticos. Segundo a crítica Hannah Woodhead, a produção é bastante sensível e tem personagens femininas difíceis e reais. Para ela, o longa é "uma fábula penetrante que fala do desejo universal de amar e ser amado".

Então, o que tem na lista?

Um filme de uma pianista muda que redescobre a paixão fica ao lado de um longa sobre a crise existencial de uma garota parisiense; uma comédia surrealista tcheca, banida em seu país de origem; três dias na vida de uma mãe solteira na Bélgica; sexualidade e ciúme reprimidos na Legião Estrangeira e uma estranha amizade entre um ator de cinema e uma jovem em um hotel de Tóquio. E esses são apenas os cinco primeiros colocados.

Como sempre, a BBC não espera que essa lista seja definitiva, mas um ponto de partida para descoberta, discussão e debate sobre o cinema produzido por mulheres.

Eis a lista, segundo a opinião dos críticos consultados pela BBC:

100 - Minhas Mães e Meu Pai (Lisa Cholodenko, 2010)

99 - The Souvenir (Joanna Hogg, 2019)

98 - Um Lugar Qualquer (Sofia Coppola, 2010)

97 - Örökbefogadás (Márta Mészáros, 1975)

96 - Os Encontros de Anna (Chantal Akerman, 1977)

95 - Ritual in Transfigured Time (Maya Deren, 1946)

94 - Notícias de Casa (Chantal Akerman, 1977)

93 - Marcas da Vida (Andrea Arnold, 2006)

92 - Raw (Julia Ducournau, 2016)

91 - Minha Terra África (Claire Denis, 2009)

90 - Fast Times at Ridgemont High (Amy Heckerling, 1982)

89 - As Praias de Agnès (Agnès Varda, 2008)

88 - Os Silêncios do Palácio (Moufida Tlatli, 1994)

87 - 35 Doses de Rum (Claire Denis, 2008)

86 - O Sonho de Wadjda (Haifaa Al-Mansour, 2012)

85 - Uma Canta, a Outra Não (Agnès Varda, 1977)

84 - Retrato de Jason (Shirley Clarke, 1967)

83 - Sintonia de Amor (Nora Ephron, 1993)

82 - At Land (Maya Deren, 1944)

81 - Garota Sombria Caminha pela Noite (Ana Lily Amirpour, 2014)

80 - Quero Ser Grande (Penny Marshall, 1988)

Direito de imagem Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo Image caption Para críticos consultados pela BBC, "O Piano" é uma obra-prima

79 - Sapatos (Lois Weber, 1916)

78 - A Maçã (Samira Makhmalbaf, 1988)

77 - Tomboy (Céline Sciamma, 2011)

76 - Garotas (Céline Sciamma, 2014)

75 - O Atalho (Kelly Reichardt, 2010)

74 - Chocolate (Claire Denis, 1988)

73 - Corpo e Alma (Ildikó Enyedi, 2017)

72 - Europa Europa (Agnieszka Holland, 1980)

71 - A Concha e o Clérigo (Germaine Dulac, 1928)

70 - Encantadora de Baleias (Niki Caro, 2002)

69 - The Connection (Shirley Clarke, 1961)

68 - Eve's Bayou (Kasi Lemmons, 1997)

67 - Os Anos de Chumbo (Margarethe von Trotta, 1981)

66 - O Lixo e o Sonho (Lynne Ramsay, 1999)

65 - Sem Rastros (Debra Granik, 2018)

64 - Domando o Destino (Chloe Zhao, 2017)

63 - Maria Antonieta (Sofia Coppola, 2006)

62 - Estranhos Prazeres (Kathryn Bigelow, 1995)

61 - India Song (Marguerite Duras, 1975)

60 - Uma Equipe Muito Especial (Penny Marshall, 1992)

59 - O Longo Adeus (Kira Muratova, 1971)

58 - Procura-se Susan Desesperadamente (Susam Seidelman, 1985)

57 - O Babadook (Jennifer Kent, 2014)

56 - A 13ª Emenda (Ava DuVernay, 2016)

55 - Monster - Desejo Assassino (Patty Jenkins, 2003)

54 - Brilho de Uma Paixão (Jane Campion, 2009)

53 - La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2008)

52 - Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher, 2018)

51 - Harlan County: Tragédia Americana (Barbara Kopple, 1976)

50 - O Mundo é o Culpado (Ida Lupino, 1950)

Direito de imagem Succession Varda Image caption "Cléo das 5 às 7" é um dos grandes clássicos da Nouvelle Vague francesa

49 - Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)

48 - Síndrome Astênica (Kira Muratova, 1989)

47 - Um Anjo em Minha Mesa (Jane Campion, 1990)

46 - Quando Chega a Escuridão (Kathryn Bigelow, 1987)

45 - Triunfo da Vontade (Leni Riefenstahl, 1935)

44 - Docinho da América (Andrea Arnold, 2016)

43 - As Virgens Suicidas (Sofia Coppola, 1999)

42 - As Aventuras do Príncipe Achmed (Lotte Reiniger, 1926)

41 - Cafarnaum (Nadine Labaki, 2018)

40 - Meninos Não Choram (Kimberly Peirce, 1999)

39 - Retrato de Uma Jovem em Chamas (Céline Sciamma, 2019)

38 - Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990)

37 - Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)

36 - Wendy e Lucy (Kelly Reichardt, 2008)

35 - Matrix (Lana e Lilly Wachowski, 1999)

34 - O Romance de Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002)

33 - Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017)

32 - O Porteiro da Noite (Liliana Cavani, 1974)

31 - Os Catadores e Eu (Agnès Varda, 2000)

30 - Zama (Lucrecia Martel, 2017)

29 - Um Casamento à Indiana (Mira Nair, 2001)

28 - As Duas Faces da Felicidade (Agnès Varda, 1965)

27 - Selma: Uma Luta pela Igualdade (Ava DuVernay, 2014)

26 - Histórias que Contamos (Sarah Polley, 2012)

25 - The House is Black (Forough Farrokhzad, 1963)

24 - Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

23 - O Mundo Odeia-me (Ida Lupino, 1953)

22 - Precisamos Falar Sobre Kevin (Lynne Ramsay, 2011)

21 - Inverno da Alma (Debra Granik, 2010)

20 - Clueless (Amy Heckerling, 1995)

Direito de imagem AF archive / Alamy Stock Photo Image caption A cineasta Agnès Varda, que morreu em março deste ano, foi a diretora que mais apareceu na lista, com seis filmes

19 - Orlando (Sally Potter, 1992)

18 - Psicopata Americano (Mary Harron, 2000)

17 - Pasqualino Sete Belezas (Lina Wertmüller, 1975)

16 - Wanda (Barbara Loden, 1970)

15 - La Cienaga (Lucrecia Martel, 2001)

14 - O Pântano (Lucrecia Martel, 2001)

13 - Caçadores de Emoção (Kathryn Bigelow, 1991)

12 - Os Renegados (Agnès Varda, 1985)

11 - A Hora Mais Escura (Kathryn Bigelow, 2012)

10 - Filhas do Pó (Julie Dash, 1991)

9 - Aquário (Andrea Arnold, 2009)

8 - Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

7 - Guerra ao Terror (Kathryn Bigelow, 2008)

6 - As Pequenas Margaridas (Věra Chytilová, 1966)

5 - Encontros e Desencontro (Sofia Coppola, 2003)

4 - Bom Trabalho (Claire Denis, 1999)

3 - Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975)

2 - Cléo das 5 às 7 (Agnès Varda, 1962)

1 - O Piano (Jane Campion, 1993)

