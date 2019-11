As raras múmias de bichos em exposição no Egito

Direito de imagem Reuters Image caption Os arqueólogos acreditam que dois dos animais mumificados podem ser filhotes de leão

Pela primeira vez, o Egito exibe uma grande coleção de animais mumificados que foram encontrados em uma necrópole perto do Cairo.

Os arqueólogos descobriram a relíquia no ano passado, perto da pirâmide de degraus do faraó Djoser, em Saqqara, ao sul da capital.

Eles acharam centenas de artefatos, incluindo máscaras e estátuas, além de gatos, crocodilos, cobras e pássaros mumificados.

As autoridades egípcias apresentaram as descobertas no último fim de semana durante uma exposição perto da necrópole de Saqqara.

Descoberta rara

O Ministério de Antiguidades informou que está analisando duas múmias para verificar se podem ser de filhotes de leão.

Diferentemente dos gatos mumificados, que os arqueólogos costumam encontrar com frequência, a descoberta de leões intactos é considerada rara.

Em entrevista coletiva, uma das autoridades indicou que a estátua de um escaravelho era uma das descobertas mais importantes.

"Este escaravelho é a descoberta mais encantadora entre centenas de outras", disse Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.

"É o maior escaravelho do mundo", acrescentou.

Saqqara é um antigo cemitério que serviu como necrópole de Memphis, capital do Egito antigo por mais de 2 mil anos.

Localizado a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, o cemitério de Saqqara ficou ativo por mais de 3 mil anos — e foi designado Patrimônio Mundial pela Unesco.

Nos últimos anos, o Egito vem promovendo com mais intensidade suas descobertas arqueológicas na tentativa de reaquecer a indústria do turismo, que está em crise desde a Primavera Árabe, devido à instabilidade política e a uma série de ataques terroristas.

