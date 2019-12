Crianças brincam em espuma 'tóxica' em praia na Índia

As cenas parecem ser mágicas, mas, na verdade, trata-se de mais uma tragédia ambiental.

Crianças foram filmadas brincando na espuma que surgiu no último final de semana em uma praia na Índia.

O vento e as ondas carregam o material branco de um lado para o outro, enquanto os pequenos banhistas se divertem em meio a ele.

Mas, segundo a imprensa local, o material é supostamento tóxico.

Sua origem seria o esgoto despejado no mar da praia de Marina, em Chennai, no litoral leste do país.

Uma autoridade ouvida pelo The Indian Express afirmou que a poluição levaria "um ou dois dias" para ser diluída.

