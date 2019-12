'Garra vale mais que altura': conheça o jogador americano de basquete que tem 1,34 m

O jogador de basquete Jahmani Swanson, mais conhecido como Mani Love, do Harlem Globetrotters, de Nova York, faz sucesso dentro e fora das quadras. Com apenas 1,34 m, ele é o atleta mais baixo do seu time.

Também conhecido como "mini Michael Jordan", Love foi convidado a ir ao Reino Unido para conversar e incentivar estudantes de um colégio da cidade de Rugby.

“No basquete, vale mais a garra do que a altura. Quando você tem essa garra, você supera a altura”, diz o jogador, que participa das turnês do Harlem Globetrotters - equipe de basquete conhecida por suas habilidades performáticas e chamada de "mágicos das quadras".

Em recado aos estudantes, pede que eles cuidem uns dos outros em casos de bullying. “Não importa quem você é. É sobre confiarem em si mesmos e se aceitarem. Quando você se aceita, nada afeta o que você quer."

Um dos alunos inspirados pelo discurso é Samuel, que nasceu com acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo e a mesma condição de Love. “Ele é um ótimo exemplo para crianças que nasceram diferentes”, comenta Kristina Grey, mãe de Samuel.

"Eu me sinto um pouco melhor sobre mim mesmo porque ele é pequeno e alcançou grandes coisas”, declarou Samuel após o encontro com o jogador.