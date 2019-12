A incrível descoberta de desenho de animal com 44 mil anos de idade em caverna

Direito de imagem Maxime Aubert / PA WIRE Image caption Ilustração pode ser a arte rupestre narrativa mais antiga do mundo

Uma pintura descoberta na parede de uma caverna na Indonésia data de 44 mil anos atrás — o que a torna, segundo pesquisadores, a arte rupestre narrativa mais antiga do mundo.

O desenho parece representar a cena de um búfalo sendo caçado por criaturas híbridas — metade homem, metade animal — segurando lanças e possivelmente cordas.

A descoberta foi publicada na revista científica Nature por arqueólogos da Griffith University, em Brisbane, na Austrália.

Adam Brumm, um dos líderes da pesquisa, viu as fotos da pintura pela primeira vez há dois anos, quando um colega na Indonésia enviou para seu celular.

"Essas imagens apareceram no meu iPhone", relembra.

A ilustração não é, no entanto, a mais antiga do mundo. No ano passado, cientistas anunciaram ter encontrado o "desenho mais antigo da humanidade" em um fragmento de rocha na África do Sul, datado de 73 mil anos atrás.

O que os desenhos mostram?

Os desenhos foram encontrados em uma caverna chamada Leang Bulu'Sipong 4, no sul da ilha de Sulawesi, a leste de Bornéu.

O painel tem quase cinco metros de largura e parece mostrar um tipo de búfalo chamado anoa, além de porcos selvagens encontrados em Sulawesi.

Ao lado deles, estão representadas criaturas menores que parecem humanas — mas também possuem características de animais, como caudas e focinhos.

Em uma parte da ilustração, um anoa é cercado por várias dessas criaturas segurando lanças.

"Nunca vi algo assim antes", declarou Brumm. "Quer dizer, já vimos centenas de artes rupestres nessa região — mas nunca vimos nada parecido com uma cena de caça".

Outros pesquisadores questionam, no entanto, se o painel representa uma narrativa única — e argumentam que poderia se tratar de uma série de imagens pintadas no decorrer de um período de tempo mais longo.

"Se é uma cena é questionável", afirmou Paul Pettitt, arqueólogo e especialista em arte rupestre da Universidade de Durham, no Reino Unido, à revista Nature.

Como sabemos que tem 44 mil anos?

Direito de imagem Maxime Aubert / PA Wire Image caption 'Já vimos centenas de artes rupestres nessa região — mas nunca vimos nada parecido com uma cena de caça', diz arqueólogo

Os pesquisadores analisaram as crostas de calcita que haviam se acumulado na pintura.

Como o urânio radioativo presente no mineral se decompõe lentamente em tório, a equipe mediu os níveis de diferentes isótopos desses elementos.

E descobriu que a calcita no desenho de um porco começou a se formar há pelo menos 43.900 anos, enquanto as crostas em dois búfalos tinham pelo menos 40.900 anos.

Há pelo menos 242 cavernas ou refúgios com imagens antigas somente em Sulawesi — e novos sítios arqueológicos são descobertos anualmente.

Como o desenho se compara a outras artes pré-históricas?

Pode não ser o desenho mais antigo do mundo, mas os pesquisadores dizem que pode ser a ilustração narrativa mais antiga já encontrada.

"Até agora, artes rupestres encontradas em sítios arqueológicos europeus com idade entre 14 mil e 21 mil anos eram consideradas as obras de arte claramente narrativas mais antigas do mundo", informou a revista Nature.

E pode ser que seja o desenho de animal mais antigo também.

No ano passado, arqueólogos descobriram que uma pintura encontrada em uma caverna na ilha de Bornéu — considerada a mais antiga de um animal — tinha pelo menos 40 mil anos.

Direito de imagem A. Brumm/A.A.Okatvaia/R.Sardi/C.C.Lee Image caption Gráfico publicado pela Griffith University explicando as pinturas

