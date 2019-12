'Minha pele é muito justa para meu corpo': a vida de uma jovem indiana com doença rara

Quando era um bebê, Nisha Lobo foi deixada num orfanato da cidade de Bangalore, na Índia, em um péssimo estado de saúde.

“Ela não tinha pálpebras, os olhos sangravam e a sua pele estava numa situação terrível. E eu me lembro claramente: nossa segunda filha a pegou, abraçou e disse: ‘Mãe, vamos levar ela para casa’”, relembra sua mãe, Aloma Lobo.

Nisha nasceu como uma condição genética chamada ictiose lamelar, que se caracteriza por uma pele extremamente seca, formando “escamas”.

“Eu tenho uma pele como a de um peixe. É escamosa e descasca constantemente. Em outras palavras, minha pele é muito justa para o meu corpo. E ela racha e se quebra, o que pode ser doloroso algumas vezes”, relata Nisha.

Apesar dos desafios, ela tem uma visão positiva da vida.

“Eu nunca reclamei com Deus porque eu não acho que eu devo reclamar. Ele me deu tudo que eu preciso e quero. Eu não me vejo como tendo problemas. Eu não tenho razão para ser infeliz, essa é a minha mentalidade.”

