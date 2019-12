6 causas surpreendentes da dor de cabeça

Direito de imagem Getty Images Image caption Do sexo à faxina, a dor de cabeça pode aparecer para certas pessoas

Para alguns, chegar ao clímax em um encontro sexual nem sempre é sinônimo de prazer.

Para outros, comer um simples sorvete também pode causar problemas.

É que ambas as situações podem levar algumas pessoas a sentir uma forte dor de cabeça. Muitos, no entanto, não se deram conta da relação de causa e efeito nesses momentos.

Confira algumas situações que, a princípio, deveriam ser prazerosas, como as mencionadas acima, ou não tanto, como faxinas — que podem causar dores de cabeça.

1. Sexo

É comum ver com certo humor quando dores de cabeças são usadas por mulheres como desculpa para conter investidas indesejadas de um parceiro.

Mas, segundo a sexóloga australiana Margaret J. Redelman, autora do artigo "What if the 'sexual headache' is not a joke?" ("E se a 'dor de cabeça sexual' não for uma piada?"), publicado no periódico British Journal of Medical Practitioners, essas dores na cabeça associadas ao sexo "podem ser qualquer coisa, menos uma piada".

A International Headache Society (IHS) é uma organização britânica sem fins lucrativos que ajuda as pessoas que sofrem de dor de cabeça. Segundo a entidade, a dor durante o sexo já recebeu alguns nomes diferentes na literatura especializada:

Dor de cabeça sexual benigna ou dor de cabeça sexual vascular benigna

Cefaleia coital ou dor de cabeça coital

Cefaleia orgásmica ou dor de cabeça orgásmica

A organização descreve essa manifestação geralmente começando "como uma dor bilateral que aumenta acompanhando a excitação e que, de repente, se intensifica no orgasmo, mesmo sem qualquer distúrbio intracraniano (observado)".

A intensidade da dor "abrupta e explosiva" pode ocorrer mesmo um pouco antes da chegada ao orgasmo.

Essa dor de cabeça pode durar de alguns minutos a 72 horas, com uma intensidade média.

De acordo com o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), "os médicos acreditam que as dores de cabeça sexuais se devam a uma pressão que se acumula nos músculos da cabeça e pescoço" conforme avança a relação sexual.

Embora o NHS reconheça que esse tipo de dor de cabeça é inconveniente, esclarece que elas "geralmente são inofensivas e não significam que o sexo deva ser evitado".

Tomar um analgésico algumas horas antes pode bloquear essa dor intrusa. No entanto, solicitar ajuda especializada é sempre o melhor passo a seguir.

2. Sono

Direito de imagem Getty Images Image caption Formas leves de bruxismo são frequentes e podem ser contidas com protetores bucais

Se você costuma já acordar com uma forte dor de cabeça, pode ser que algo esteja acontecendo durante seu sono para acioná-la.

Muitas pessoas não sabem que sofrem de bruxismo noturno, um hábito involuntário de cerrar os maxilares ou ranger os dentes sem qualquer finalidade funcional. A contração dos músculos da mandíbula pode causar dor de cabeça.

O bruxismo em sua versão mais leve é mais frequente do que parece e afeta crianças e adultos. Segundo o cálculo de um estudo publicado em 2013, a prevalência de bruxismo noturno na população adulta é de aproximadamente 12%.

"Ranger os dentes é cerca de 40 vezes mais potente que mastigar", explicou Nigel Carter, da fundação British Oral Health, à BBC.

A melhor maneira de resolver isso é ir ao dentista para colocar um protetor bucal que resguarde os dentes enquanto dormimos.

3. Faxina

Direito de imagem Getty Images/iStock Image caption Para quem tem sensibilidade com aromas, recomenda-se evitar produtos muito perfumados e abrir a janela durante a faxina

Desta vez, não tem nada a ver com uma desculpa para a preguiça: é um fato que, para algumas pessoas, limpar a casa pode dar dores de cabeça.

"Os produtos de limpeza doméstica, bem como perfumes e purificadores de ar aromatizados, contêm produtos químicos que podem levar à dor de cabeça", diz o NHS, recomendando que neste caso tais produtos sejam evitados.

"Se você é suscetível (...) a certos odores, evite perfumes, sabonetes, xampus e condicionadores com aromas fortes".

"Se o perfume de um colega está incomodando, coloque um ventilador em sua mesa", acrescenta.

O serviço de saúde britânico recomenda ainda, para pessoas assim, que as janelas sejam abertas durante a faxina.

Um estudo do Departamento de Ciências Clínicas da Universidade de Bergen, na Noruega, já indicou que o uso regular de certos produtos de limpeza pode ter efeitos prejudiciais nos pulmões.

4. Iluminação

Luzes muito fortes ou brilhantes, especialmente as que piscam, podem causar enxaquecas.

Isso ocorre porque elas acionam certas substâncias químicas no cérebro, que então "ativam o centro da enxaqueca", explica o NHS.

O órgão de saúde recomenda que pessoas que sofram disso usem óculos de sol dentro e fora de ambientes internos. Lentes polarizadas também são uma opção.

"No trabalho, ajuste o monitor do computador ou coloque uma tela protetora antirreflexo. Você também pode desligar certas luzes ou movê-las. Se não puder, mude de lugar no escritório. As luzes fluorescentes tendem a piscar. Se possível, substitua-as por outro tipo de iluminação."

Foi exatamente o que William, um jornalista da BBC, fez.

"No meu escritório, eles instalaram uma luz branca forte, intensificada pelo direcionamento do foco", diz ele.

"Eu sofro de enxaqueca ocular e zumbido [nos ouvidos], duas condições relacionadas. A luz estimulou essas condições, especialmente a enxaqueca ocular que interfere na minha visão e diminui o meu campo visual."

"Pedi que reduzissem a intensidade da luz ou mudassem a direção do foco. No fim, elas foram desconectadas completamente."

Direito de imagem Getty Images Image caption Além das dores de cabeça que podem vir do trabalho no sentido figurado, há também a dor de cabeça 'literal' reforçada pela iluminação de escritórios

5. Sorvete

"Você sente uma dor aguda e pulsante na testa quando come um sorvete? Então você é suscetível a dores de cabeça causadas pelo alimento frio que se move pelo palato e por trás da garganta. Picolés e bebidas geladas têm o mesmo efeito", diz o NHS.

Segundo a Harvard Health Publishing, a publicação da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, quando o sorvete toca essas partes da boca, faz com que "pequenos vasos sanguíneos nessas áreas se contraiam e depois se expandam rapidamente".

"Os receptores de dor [localizados] próximos aos vasos sanguíneos detectam desconforto e enviam a mensagem, através de pequenas fibras nervosas, para um nervo maior, que, por sua vez, envia o sinal para o cérebro."

A boa notícia é que, segundo o NHS, as dores de cabeça surgidas quando se come sorvete não precisam de tratamento.

"Elas terminam em um instante, raramente durando mais de um minuto ou dois."

6. Postura

Ainda de acordo com o NHS, a má postura causa "tensão na parte superior das costas, pescoço e ombros, o que pode gerar dor de cabeça".

"Tradicionalmente, a dor é sentida de forma latejante na base do crânio e às vezes chega ao rosto, especialmente na testa."

O principal conselho é evitar ficar na mesma posição por um longo tempo.

Sente-se em linha reta e verifique se a região lombar está bem sustentada, acrescenta o órgão de saúde.

E se você é daqueles que segura o telefone entre a orelha e o ombro enquanto escreve, o NHS recomenda que você pare com isso, porque essa posição causa tensão nos músculos.

Se você acredita ter problemas de postura, procure um profissional de saúde para identificar a melhor maneira de corrigir isso — porque uma dor de cabeça pode ser apenas uma das várias consequências disso.

