5 bilionários que tiveram primeiros empregos bem modestos antes da fama

Direito de imagem Getty /BBC Image caption Eles estão na lista de pessoas mas ricas do mundo da revista Forbes, mas começaram as carreiras com trabalhos bem modestos. Um deles trabalhou fazendo hambúrgueres do McDonald's.

Eles são ricos, famosos, influentes e bilionários. Mas nem todos nasceram em berço de ouro —muitos tiveram um primeiro emprego comum, com salários baixos.

A BBC reúne aqui cinco empresários na lista dos mais ricos do mundo que começaram a vida profissional com trabalhos modestos.

1. Jeff Bezos

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é o homem mais rico do mundo, segundo o ranking de 2019 da revista Forbes. Ele tem um patrimônio de US$ 131 bilhões. Nascido há 54 anos em Albuquerque, Novo México (EUA), Bezos trabalhou preparando hambúrgueres na popular cadeia de fast food McDonald's durante a juventude.

"Na minha primeira semana de trabalho, um dosador de ketchup de quase 20 litros, montado na parede, se rompeu e o conteúdo manchou cada canto da cozinha. Como eu era o mais jovem de lá, me passaram a tarefa de limpar", conta Bezos no livro Oportunidade de Ouro: Carreiras notáveis que começaram no McDonald's, de Cody Teets.

"Qualquer trabalho pode te ensinar a ser uma pessoa responsável, se você encarar a tarefa com seriedade. É possível aprender muito como um adolescente trabalhando no McDonald's. Não subestimem o valor disso", afirmou o dono da Amazon.

2. Warren Buffett

O americano Warren Buffet, de 87 anos, é conhecido como o "Oráculo de Omaha". Considerado um investidor extremamente bem-sucedido, ele é o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 82,5 bilhões, conforme a revista Forbes.

Buffet dirige a Berkshire Hathaway que, por sua vez, é dona de 60 empresas, entre elas a seguradora Geico e a fabricante de pilhas Duracell.

Desde criança, ele era encantado pelo mundo dos investimentos e seu pai era corretor da bolsa de valores. Quando tinha 13 anos, para ganhar um pouco de dinheiro, Buffet trabalhou distribuindo jornais para o The Washington Post.

3. Amancio Ortega

O espanhol Amancio Ortega é o dono do Inditex, conglomerado empresarial cuja principal marca é a cadeia de roupas Zara.

Ele é o sexto homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 62,7 bilhões, segundo a Forbes. Ortega, de 82 anos, nasceu numa família humilde da Galícia. Teve que deixar a escola ainda criança e, aos 13 anos, conseguiu um emprego como vendedor de camisas na loja de roupas La Coruña.

"Minha universidade foi minha profissão. Meu trabalho é a dedicação plena. Ao falar da minha trajetória, repetem mil vezes que comecei a trabalhar aos 13 anos. É verdade, mas não se enganem. Não estudei o suficiente e isso me faz falta", diz Amancio Ortega no livro Por Que Algumas Lojas Vendem e Outras Não, de Luis Lara e Jorge Mas.

4. Michael Bloomberg

O americano Michael Bloomberg, de 76 anos, fundou em 1981 a Bloomberg LP, agência de notícias e empresa de informações para investimentos no mercado financeiro.

Ele também foi prefeito de Nova York de 2002 a 2013 e decidiu recentemente se registrar como pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos.

Segundo a revista Forbes, Bloomberg é a nona pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 55,5 bilhões. Quando jovem, ele trabalhou como gerente de um estacionamento para pagar sua matrícula na Universidade Johns Hopkins.

"Escolham um emprego de que gostem e, então, trabalhem como loucos", aconselhou o empresário em discurso de maio de 2017.

5. Jack Ma

Direito de imagem Gráfico BBC

O chinês Ma Yun, conhecido como Jack Ma, de 53 anos, é o fundador do Alibaba, empresa de comércio eletrônico baseada na China.

Ele possui uma fortuna de US$ 39 bilhões, segundo a Forbes e é o número 23 no ranking de mais ricos do mundo. Quando jovem, um de seus primeiros trabalhos foi oferecer tours em inglês para turistas na sua cidade natal, Hangzhou, na China.

A história de Jack Ma é muito particular, porque ele viveu uma série de fracassos e rejeições na sua vida profissional. Numa entrevista à agência Bloomberg, o empresário revelou que não passou em três tentativas de candidatura a universidades.

Após desistir da ideia de fazer um curso superior, concorreu a 30 empregos diferentes e foi recusado em todos. Ele conta que até tentou, sem sucesso, um trabalho na rede de comida fast food KFC.

"No total, 24 pessoas se candidataram (para trabalhar no KFC) e 23 foram contratadas. Eu fui o único rejeitado", contou.

Apesar das repetidas frustrações, Ma soube superar os obstáculos e criar um império. Atualmente, ele também é conhecido pelas palestras que profere pelo mundo.

"Você terá êxito se lutar pelos seus sonhos, não se lutar pelas ambições de outros", aconselha. Outra frase famosa dele, dita numa conferência na Universidade La Salle, nas Filipinas, é: "Os sonhos vão longe quando se trabalha em equipe".

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!