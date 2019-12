EUA citam Wakanda, país ficticio de 'Pantera Negra', como parceiro comercial em site do governo

Direito de imagem Marvel/Disney Image caption Wakanda é um país africano fictício, que é cenário de 'Pantera Negra', adaptado para o cinema no ano passado

O site oficial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos listou Wakanda - país fictício do filme Pantera Negra - como um dos parceiros comerciais americanos.

Um porta-voz do órgão afirmou que o Reino de Wakanda foi adicionado à lista por acidente durante um teste realizado pela equipe.

O mítico reino africano foi removido da lista exibida online na quinta-feira (19/12).

No buscador de tarifas agrícolas do site, havia ainda uma lista detalhada de mercadorias que as duas nações supostamente comercializavam, incluindo patos, burros e vacas leiteiras.

No universo Marvel, Wakanda é um país fictício localizado na África, terra natal do super-herói Pantera Negra.

O nome do país foi removido logo depois que a imprensa americana questionou sua presença na lista, o que gerou piadas sugerindo que as duas nações haviam iniciado uma "guerra comercial".

Wakanda apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Quarteto Fantástico em 1966 e ganhou os holofotes novamente quando Pantera Negra foi adaptado para o cinema - e arrebatou três estatuetas do Oscar - em 2018.

Trata-se de uma nação rica e ultratecnológica, que esconde do mundo os seus recursos naturais, prodígios científicos e poderio bélico.

'Muito confuso'

A inclusão inusitada do país na lista foi identificada por Francis Tseng, engenheiro de software de Nova York que estava pesquisando tarifas agrícolas para se candidatar a uma bolsa de estudos.

Ele informou à agência de notícias Reuters que, quando viu Wakanda pela primeira vez na lista, ficou "muito confuso".

"Pensei que não estava lembrando direito do país do filme e estava confundido com outra coisa."

Depois que o nome do país fictício foi removido, um porta-voz do Departamento de Agricultura informou ao jornal The Washington Post que Wakanda foi adicionada como parte de um teste conduzido pela equipe do site - e sua inclusão nunca deveria ter se tornado pública.

"As informações de Wakanda deveriam ter sido removidas após o teste e agora foram derrubadas", declarou.

Após a remoção, um repórter de Orlando perguntou: "Então nós não temos livre comércio com Wakanda? E em que pé estão as negociações com a Agrabah?", referindo-se à cidade onde se passa a trama de Aladdin.

Esta não é a primeira vez que um país fictício entra em cena no mundo real.

Em 2017, o então ministro das Relações Exteriores da Polônia, Witold Waszczykowski, disse a jornalistas que havia encontrado representantes de várias nações para discutir a tentativa da Polônia de ingressar no conselho de segurança da ONU - "como Belize e San Escobar".

A questão é que Belize existe, mas San Escobar não.

Ao mesmo tempo, também acontece de as autoridades esquecerem de países que existem de fato.

Em 2004, por exemplo, a capa de um guia de viagem da União Europeia apresentava um mapa dos Estados-membros do bloco, incluindo o Reino Unido. O País de Gales, no entanto, estava misteriosamente ausente.

