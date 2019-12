Como as aranhas ajudaram a salvar pássaros da morte em janelas

Milhões de pássaros morrem a cada ano ao se chocarem contra janelas em todo o mundo. Eles veem através dos vidros ou ficam confusos com o reflexo.

Mas há alguns anos, um homem aficionado pela natureza teve uma ideia: ele tinha lido que aranhas produziam suas teias com fios chamados "estabilimento", que refletem a luz ultravioleta. É algo que os humanos não podem ver, mas pássaros podem.

Esse truque natural serviu para impedir que pássaros destruíssem as teias. Inspirado nisso, ele se juntou com um fabricante de vidros para criar uma janela revestida com um material que refletisse a luz UV.

O protótipo foi testado com pássaros soltos num túnel. Vidros padrão e UV foram colocados na saída, e uma rede suspensa impediria que os pássaros atingissem o vidro.

Os pássaros tentariam escapar por uma das saídas. Mais de mil testes foram feitos para confirmar: os pássaros escolheram muito mais o vidro padrão do que o que refletia a luz UV.

As janelas inspiradas em aranhas agora salvam pássaros pelo mundo.

Direito de imagem Getty Images

