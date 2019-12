8 conselhos para ir bem em entrevistas de emprego

Direito de imagem Getty Images Image caption Um elemento que permanece essencial nos processos de contratação é a entrevista pessoal

Conseguir o emprego dos seus sonhos pode ser difícil. Além do desemprego em alta no Brasil, pode ser mais complicado quando você não tem ideia do que os empregadores estão procurando. Outro problema é perceber que o mercado de contratações — tanto em grandes quanto em pequenas empresas — é um negócio que está mudando rapidamente.

No entanto, há um elemento-chave que quase sempre faz parte do processo e nunca deve ser subestimado: a entrevista pessoal.

"A entrevista continua sendo o aspecto mais importante de qualquer processo de seleção", diz Jen Tippin, especialista em recrutamento de pessoal do Lloyds Banking Group, segunda maior instituição financeira do Reino Unido.

Tippin acredita que a capacidade de responder a perguntas na frente de uma pessoa pode iniciar ou frustrar uma carreira profissional. Portanto, não deixe que o nervosismo ou uma roupa mal escolhida atrapalhem suas chances de conseguir o emprego desejado.

Um programa da Rádio 4 da BBC listou algumas dicas essenciais para se destacar nas entrevistas de emprego em 2020.

1 - Faça uma pesquisa

Não vá à sua entrevista às cegas. Tente descobrir quem serão os recrutadores e aprenda tudo o que puder sobre eles.

Também é importante conhecer o trabalho da empresa com profundidade: o que ela faz? Qual o salário médio? Quem está encarregado pelo quê? Qual a posição da empresa em seu setor de atuação? Quem são os principais concorrentes?

Para descobrir esse tipo de coisa, um bom começo é visitar o site da empresa na internet.

Faça anotações, aprenda os nomes de executivos e tenha algumas perguntas prontas para o final da entrevista — elas podem demonstrar que você fez sua lição de casa aprendendo sobre a empresa. Essa preparação pode ajudá-lo também a se sentir mais seguro no grande dia.

2 - Pratique suas respostas

Faça uma lista das perguntas que podem ser feitas e pratique respondendo todas.

Se você tiver poucas ideias, há muitos lugares onde você pode encontrar questionamentos comuns em entrevistas de emprego.

Ao preparar suas respostas, tente imaginá-las de uma maneira narrativa: tenha exemplos concretos de onde, quando e como você demonstrou as habilidades que os empregadores procuram para a vaga.

Essas breves histórias sobre suas realizações e experiências passadas devem ilustrar como você era valioso para seus antigos colegas ou subordinados, e o que você oferecerá em sua nova função se for contratado.

3 - Vista-se bem

As primeiras impressões continuam sendo as mais importantes: muitos empregadores em potencial podem decidir te excluir do processo nos primeiros 30 segundos.

E, embora você possa fazer um ótimo trabalho durante a entrevista, se sua roupa está inadequada, é provável que seu esforço seja uma batalha perdida.

Virginia Eastman, especialista em recursos humanos, conta que uma vez entrevistou um homem que aspirava a uma vaga de gerente em uma empresa de mídia: "Seu mau cheiro e falta de higiene pessoal entraram na sala três minutos antes dele".

"Ele estava muito mal vestido: meias que não combinavam, restos de comida na lapela, e o pior penteado do mundo para esconder a calvície", diz. Ele não foi selecionado.

Mesmo que a empresa tenha uma política de permitir roupas mais casuais, os empregadores não esperam que você participe da entrevista mal vestido. De fato, os especialistas em contratação recomendam que você opte por um vestido formal ou terno e gravata.

Para entrevistas mais informais, você pode usar camisa branca, calça ou saia. Verifique se sua roupa está bem passada e pronta desde a noite anterior — para que não haja momentos de pânico no último minuto.

Caso você vá almoçar antes da entrevista, evite comer alimentos que tenham molho de tomate ou algo que possa manchar sua roupa.

4 - Cumprimente com a mão firme

A saudação inicial é algo que nem sempre levamos em consideração, mas um potencial empregador o julgará pela segurança (ou a falta de) com a qual você o cumprimenta.

Afinal, é uma das primeiras coisas que acontecem quando você entra em uma sala de entrevista.

Um aperto de mão firme mostra que você é uma pessoa confiante e dá a impressão de que é assertivo e profissional.

Mas cuidado para não passar do ponto, pois um cumprimento forte demais pode transparecer que você é dominante e agressivo. Já um gesto "mole" e preguiçoso demonstra certa fraqueza.

Se você estiver preocupado com a forma como aperta as mãos, pratique com os amigos e ouça a opinião deles sobre se você precisa fortalecer ou diminuir a força do cumprimento.

E, quando o grande dia chegar, certifique-se de fazer contato visual com qualquer pessoa com quem você tenha contato físico na sala de entrevistas.

Também é uma boa ideia ter um lenço no bolso. Ninguém gosta de segurar uma mão suada.

5 - Sorria

Quando seu coração está acelerado, seu estômago pode se irritar e você ficar preocupado em esquecer o nome do entrevistador. Mas sorrir é uma linguagem universal que diz: "Estou feliz por estar aqui e sou uma boa pessoa".

Por isso, pode ser ótimo atravessar a porta e tentar sorrir o máximo possível durante a conversa. É uma maneira fácil de ganhar pontos e gerar uma boa impressão.

Quanto à linguagem corporal, lembre-se de se sentar em uma postura correta, e não ficar encolhido ou desleixado.

6. Não deixe os nervos arruinarem seu momento

A adrenalina do momento da entrevista pode ser excessiva e arruinar sua apresentação.

Um colapso nervoso pode te fazer esquecer toda a pesquisa anterior e as respostas que ensaiou. O nervosismo também pode te fazer suar excessivamente ou agitar demais o estômago.

Se você sabe que os nervos são seu maior inimigo, tente lidar com eles: respire fundo enquanto espera a sua vez de ser entrevistado ou faça exercícios de atenção antes de ser chamado à sala.

Por outro lado, o interessante da adrenalina é que ela pode nos ajudar a fazer um ótimo trabalho se soubermos tirar proveito dela com eficácia. Os especialistas em recrutamento sugerem que você canalize o nervosismo em respostas focadas e em uma excelente apresentação.

7 - Seja carismático

"As entrevistas pessoais são uma ótima oportunidade para mostrar um pouco de carisma e falar sobre o que você ama fazer", diz Dermont Rooney, que administra uma pequena empresa de construção no Reino Unido.

Então, antes de participar de uma entrevista, pense: "o que faz de você quem você é?"

Veja isso como uma oportunidade de mostrar sua personalidade e carisma. Tente demonstrar o que faz você se destacar no meio da multidão.

Não se esqueça de falar sobre o quanto esse trabalho significa para você. Quando a entrevista estiver no final, reitere o quanto você gosta da empresa e quão grato ficaria pela oportunidade de trabalhar lá. Expressar entusiasmo pode te diferenciar de outros candidatos.

8 - Acredite em você

Mesmo que você considere impossível conseguir essa oferta de emprego, continue tentando. Não assuma que isso não vai acontecer.

Mesmo se você estiver convencido de que não foi bem no processo seletivo, pode estar completamente equivocado.

A próxima resposta pode ser a que estava esperando, então continue tentando e chegue ao fim.

Tudo pode dar certo.

