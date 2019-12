App de paquera se desculpa com Sharon Stone por banir seu perfil pensando ser falso

Direito de imagem Getty Images Image caption Atriz americana foi ao Twitter pedir para ser reincluída na plataforma

Parecia bom demais para ser verdade.

Quando um perfil supostamente pertencente à atriz americana Sharon Stone começou a circular no aplicativo de paquera Bumble, alguns usuários não pensaram duas vezes e o denunciaram como sendo falso.

Mas a protagonista de Instinto Selvagem não só era a dona da conta, como foi ao Twitter pedir para ser reincluída na rede.

"Hey @bumble, será que ser eu é motivo para ser excluída?", escreveu ela.

Pouco tempo depois, o aplicativo respondeu de forma bem-humorada à mensagem e comunicou que havia desbloqueado a conta da atriz de 62 anos.

O Bumble conecta pessoas em busca de romance ou amizade com base na localização dos usuários.

Como a maioria dos aplicativos com a mesma proposta, se duas pessoas "curtirem" o perfil uma da outra, elas dão "match" e podem começar a conversar.

A diferença, nesse caso, é que são as mulheres que enviam a primeira mensagem.

A fundadora da plataforma, Whitney Wolfe Herd, diz que a intenção é empoderar as mulheres também no mundo da paquera dando a oportunidade para que elas deem o primeiro passo.

A carreira de Sharon Stone decolou nas décadas de 80 e 90, quando ela estrelou filmes como Desafio Total, Sempre Amigos e Cassino.

Uma de suas cenas mais famosas é de Instinto Selvagem, de 1992, quando, de vestido curto, ela descruza as pernas durante um interrogatório.

A atriz foi casada duas vezes, com o produtor Michael Greenburg e com o jornalista Phil Bronstein, de quem se divorciou em 2004.

Para os usuários do app que andam se perguntando quem teria chance com a estrela, recentemente ela contou o que procura em um homem em entrevista a James Corden no talk show The Late Late Show.

"Gosto de todos", brincou.

