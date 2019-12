2019 ou 2020: quanto termina realmente esta década?

Direito de imagem Getty Images Image caption Começa o debate: 2020 inaugura uma nova década?

O fim do ano está chegando - e você provavelmente está se preparando para as festas em que se despedirá dele e dará as boas-vindas ao ano novo.

Mas se você está pensando que, com o final de 2019, também termina uma década, pode ser que tenha de refazer as contas.

Essa é uma confusão que inundou as redes sociais neste mês. A Real Academia Espanhola, tutela oficial da língua castelhana (como a Academia Brasileira de Letras), teve de esclarecer a questão.

A década termina em 2019?

Consultamos especialistas.

Uma questão matemática

Direito de imagem Getty Images Image caption Nas redes sociais, usuários discutem se 2019 encerra ou não uma década

Nas redes sociais, vários usuários estão se despedindo da década.

E, no mundo hispânico, um debate começou quando, no começo de dezembro, um usuário no Twitter perguntou à RAE (Real Academia Espanhola) se a próxima década começava no dia 1º de janeiro de 2020 ou 2021.

A Real Academia Espanhola respondeu que a nova década começará em 2021 porque "cada década começa em um ano acabado em 1 e termina em um ano acabado em 0".

"Assim, a primeira década do século 21 é a que vai de 2001 a 2010; a segunda, de 2011 a 2020, etc", completou, citando o Dicionário Panhispânico de Dúvidas.

Pule Twitter post de @edusadeci Exacto! Así que probablemente tenéis todavía esa fiesta pendiente! — Eduardo Sáenz de Cabezón (@edusadeci) 11 de dezembro de 2019

Mas a resposta não agradou a muitas pessoas no Twitter.

"Vivi uma mentira a vida inteira", escreveu uma usuária.

"Então, todo mundo errou ao celebrar o novo milênio em 2000", publicou outro.

O esclarecimento da RAE coincide com a explicação matemática.

"A RAE deixa bastante claro e é uma questão matemática. A década não começa com o ano 0. Começa a contar a partir do ano 1", diz à BBC Eugenio Manuel Fernández Aguilar, físico espanhol.

"Se contarmos para trás, temos o -1, então pulamos o ano 0. Ao pularmos o ano 0, se contarmos 10, vamos de 1 ao 10, não de 1 a 9. Então, uma década termina em 10. E a segunda década é do ano 11 ao 20", afirma.

Década vs. decênio

Direito de imagem Getty Images Image caption Existe uma sutil diferença entre 'década' e 'decênio' que pode contribuir para a confusão

Tudo parece indicar que a confusão sobre se a década termina ou não em 2019 surge porque os conceitos de década e decêncio não significam a mesma coisa.

Embora as duas palavras signifiquem "período de 10 anos consecutivos", decênio se usa para designar o período de 10 anos entre quaisquer dois anos.

"Decênios são 10 anos e podemos começar onde quisermos", reforça o físico Fernández.

"É muito frequente expressar os decênios tomando como limite os anos que terminam no mesmo número (1578-1588), mas é preciso saber que esse costume implica uma inexatidão, já que esses limites compreendem, na realidade, 11 anos e não 10, já que o cômputo inclui tanto o primeiro ano quanto o último", esclarece a RAE.

Uma década, por sua vez, designa em especial um período de 10 anos referente a cada uma das dezenas do século (ano 10, 20, 30 etc).

Cada uma das 10 décadas de cada século começa em um ano acabado em 1 e termina em um ano acabado em 0; assim, a primeira década do século 20 é a que vai de 1901 a 1910; a segunda, de 1911 a 1920; a terceira, de 1921 a 1930, etc.

Direito de imagem Getty Images Image caption Especialistas concordam que a nova década começa em 2021

"Um problema para é que dizemos 'anos 20' e 'anos 80' e isso dá a ideia de que começa em 1920 ou 1980. Mas aqui não estamos nos referindo à década, mas a um decênio. Decênio e década não são a mesma coisa", insiste Fernández.

"Do ponto de vista matemático, uma década é contada a partir do 1, não do 0. Essa década em que estamos, que começamos a contar realmente em 2011, termina ao fim de 2020", resume.

Mas o que é oficialmente uma década?

Consultamos a Organização Internacional de Padronização (ISO, na sigla em inglês) e suas regras sobre tempo e data.

Cabe esclarecer que no mundo ocidental o calendário gregoriano é utilizado (que o papa Gregório 13 colocou em prática em 1582 e foi posteriormente adotado por muitos países).

Isso significa que um ano, como 2019, está dividido em 12 meses, que por sua vez contêm um total de 365 dias - com exceção dos anos bissextos.

E o fato concreto é que, quando se começa a contar, não existe o ano 0 no calendário gregoriano.

Mas no ISO 8601, a norma internacional para representação de data e hora emitida pela Organização Internacional para Padronização, é utilizado o sistema astronômico de numeração do ano calendário.

Isso quer dizer que o ano 0 corresponde ao 1 (antes de Cristo) do calendário gregoriano, e o ano 1 corresponde a 1 (depois de Cristo).

Então, "segundo a ISO, a década se define como 10 anos a partir de um ano em que o número pode ser completamente divisível por 10", explica Ronald Tse, um dos editores da norma ISO 8601.

"Isso significa que do ano 0 ao ano 9 é uma década, do ano 10 ao 19 é uma década e do ano 2010 ao 2019 é uma década", diz Tse, por e-mail.

Portanto, para a ISO, o ano 2020 é o começo de uma nova década.

Direito de imagem Getty Images Image caption Mas há quem assegure que a década começa em 2020

Ao ser consultado sobre a contradição entre as definições da década da RAE e da ISO, o especialista opina que "não há um vínculo necessário entre a década do ano gregoriano com a década do ano ISO 8601".

"Há muitas definições de década, linguisticamente, matematicamente e em geral culturalmente, mas a ISO 8601 utiliza uma definição única para a década, que é uma em que o primeiro ano da década é 0, e o último ano da década é 9", enfatiza Tse.

"Isso se alinha com a definição de década quando falamos de, por exemplo, 'os anos 80'", diz, em relação à explicação da RAE.

Direito de imagem Getty Images Image caption A década dos anos 80 vai de 1980 a 1989

Uma confusão que se repete

Não é a primeira vez que essa discussão acontece.

A cada dez anos, surgem debates sobre o término ou começo de uma década. E isso também aconteceu com a mudança de milênio no ano 2000.

"Há dez anos, passamos pela mesma coisa. Quem celebra o fim da década está errado", diz o físico Fernández.

O fim de uma década "é quando termina 2020, não quando começa", resume.

Embora, segundo a ISO, para o fim desta década só faltem algumas horas.

Direito de imagem Getty Images Image caption E você, quando celebra o fim da década?

Assim, a definição depende do que cada um prefere adotar.

Se o importante for festejar, talvez seja possível utilizar os dois critérios e celebrar duas vezes.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!