Marvel promete herói transgênero e gera discussão sobre quem será o personagem

Direito de imagem Marvel Studios Image caption Algumas pessoas acham que o personagem trans está relacionado à personagem Valkyrie, interpretada pela atriz Tessa Thompson

O universo cinematográfico da Marvel deve ganhar o seu primeiro super-herói transgênero.

"E muito em breve. Em um filme que estamos filmando agora", disse o diretor da Marvel Studios, Kevin Fiege, durante palestra na New York Film Academy, escola de cinema e interpretação em Nova York.

A declaração foi dada quando Fiege foi perguntando por um fã se tinha planos de inserir novos personagens LGBTs nos filmes da produtora e se havia alguma ideia de criar um super-herói transgênero.

"Sim, com certeza sim", respondeu, sem hesitar. Neste ano, o filme Os Eternos será o primeiro da Marvel Studios com um personagem gay.

E, desde 2019, havia boatos de que a Fase 4 da Marvel — que são os filmes subsequentes à saga Vingadores: Guerra Infinita — teria um personagem trans.

A Marvel também disse que o filme Os Eternos terá o primeiro super-herói surdo e que haverá um super-herói americano de origem asiática no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Direito de imagem Marvel Studios Image caption Pantera Negra teve maioria de atores negros nos papéis principais e secundários

Inclusão para o público

"Veja o sucesso de Capitã Marvel e Pantera Negra. Nós queremos que os filmes reflitam o público e queremos que todo o nosso público mundial se sinta representado na tela", disse Fiege.

Em julho do ano passado, o site Geeks WorldWide afirmou que a Marvel estaria procurando uma mulher trans para um projeto que seria filmado em 2020.

Eles destacaram que o único super-herói trans nas histórias em quadrinho da Marvel é Sera, que passou a assumir uma identidade feminina após integrar um grupo inteiramente masculino de anjos chamados Ancharites.

Sera vive no mundo de Thor, sendo mantida num templo no reino de Heven, até conhecer Angela, a meia-irmã de Thor, e encarar uma série de aventuras com ela. Eventualmente, Angela passa a manifestar um interesse romântico por Sera.

Direito de imagem Getty Images Image caption As estrelas do próximo filme da Marvel, 'Os Eternos'

O próximo filme do super-herói Thor, Amor e Trovões, está previsto para estrear em 2021.

Tessa Thompson, que interpreta Valkyrie, revela qual será a prioridade da personagem. Ela foi nomeada Rei do Novo Asgard por Thor no último filme dos Vingadores.

"Como novo rei, ela terá que encontrar sua rainha", disse Thompson, revelando que haverá um romance LBGT envolvendo a sua personagem.

Na história em quadrinhos, Valkyrie se identifica como bissexual. Mas antes do novo filme com Valkyrie sair, Os Eternos será lançado em novembro de 2020.

Esse filme, que retrata uma competição entre seres com superpoderes, será estrelado por Angelina Jolie, Richard Madden (o Rob Stark de Game of Thrones), Kit Harington, Kumail Najiani, Salma Hayek e Brian Tyree Henry, entre outros.

Kevin Fiege confirmou que Os Eternos será o primeiro filme da Marvel a ter um personagem gay.

"Ele é casado, tem uma família e isso é só parte de quem ele é", disse Fiege no ano passado.

