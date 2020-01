Político dos EUA é flagrado dirigindo bêbado após alertar cidadãos contra beber e dirigir

Direito de imagem Divulgação/Polícia do Condado de Ontario Image caption Brian Kolb havia escrito que 'não há desculpa para dirigir embriagado'

Brian Kolb escreveu um artigo em um jornal local sobre os perigos de se dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. Uma semana depois, foi preso por justamente por ter feito o que condenava no texto.

Kolb, líder da minoria republicana da Assembleia do Estado de Nova York, bateu seu carro na véspera de ano novo, de acordo com a polícia. Na semana anterior, ele havia escrito que "a tragédia está a apenas uma decisão ruim de distância" e que "não há desculpas para dirigir embriagado".

O político, de 67 anos, disse que "lamentava profundamente" seu comportamento em um pronunciamento após ser preso. "Esse foi um erro terrível, sobre o qual já alertei outras pessoas, e me responsabilizo totalmente pela situação", afirmou.

"Não há desculpa ou justificativa para o que aconteceu na terça-feira à noite. Eu tomei uma decisão errada, da qual me arrependo profundamente."

O xerife do Condado de Ontario, Kevin Henderson, disse a jornalistas que Kolb bateu seu carro — fornecido pelo Estado — em uma vala na cidade de Victor, e não conseguiu passar nos testes de sobriedade tanto no local do acidente quanto na delegacia.

'Uma vergonha'

Kieran Lalor, também republicano e colega de Kolb na Assembleia, pediu que o político renuncie ao cargo de líder da minoria do partido na casa.

"O fato de ele ainda não ter renunciado é uma vergonha", tuitou Lalor.

Kolb havia escrito sobre os perigos de dirigir embriagado no dia 24 de dezembro, marcando o Mês Nacional da Prevenção da Direção sob Efeito de Álcool e Drogas nos Estados Unidos.

No texto, ele pediu enfaticamente que os cidadãos utilizassem serviços de táxi e transporte público depois de beber, ao invés de tentar dirigir.

"Dirigir bêbado não é perigoso apenas para o motorista, mas também para o passageiro, pedestres e outros motoristas", escreveu. "Planejar com antecedência antes de beber pode evitar muitos arrependimentos."

