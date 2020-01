O bilionário japonês que busca mulher 'companheira de vida' para passeio à Lua

Direito de imagem Getty Images Image caption Maezawa disse ainda que vai convidar até oito artistas para se juntar a ele no espaço

O bilionário japonês Yusaku Maezawa está em busca de uma "companheira de vida" para acompanhá-lo em sua viagem à Lua.

O magnata da indústria de moda, de 44 anos, será o primeiro turista a dar uma volta ao redor do satélite natural da Terra.

A missão espacial, prevista para 2023, será conduzida pela empresa de exploração aeroespacial SpaceX, do empreendedor Elon Musk, a bordo da nave Starship.

A última jornada do homem à Lua foi realizada em 1972.

Em um anúncio feito online, Maezawa diz que deseja compartilhar a experiência com uma mulher "especial".

O empresário, que recentemente se separou da namorada, a atriz Ayame Goriki, de 27 anos, pediu às mulheres interessadas que se inscrevam em seu site.

"À medida que sentimentos de solidão e vazio começam a surgir lentamente, há uma coisa em que penso: continuar amando uma mulher", escreveu Maezawa.

"Quero encontrar uma 'companheira de vida'", acrescentou. "Com essa minha futura parceira, quero gritar nosso amor e a paz mundial do espaço sideral."

O site apresenta uma lista de condições e um cronograma para o processo seletivo.

As condições, redigidas no mesmo estilo de um perfil de aplicativo de relacionamento, dizem que as candidatas devem ser solteiras, com mais de 20 anos, otimistas e ter interesse em ir para o espaço.

O prazo para as inscrições se encerra no dia 17 de janeiro — e a companheira de Maezawa deve ser escolhida até o fim de março.

Excêntrico que ganhou fama como baterista da banda de punk rock Switch Style, Maezawa é mestre em proezas para chamar a atenção.

No início deste mês, ele prometeu compartilhar 100 milhões de ienes (cerca de R$ 3,7 milhões) entre seis pessoas escolhidas aleatoriamente que compartilhassem um de seus tuítes.

"Para participar, tudo que você precisa fazer é me seguir e dar um RT neste tuíte", escreveu.

Fundador da loja virtual de roupas japonesa Zozo Inc, Maezawa fez sua fortuna no mundo da moda. Estima-se que ele tenha um patrimônio pessoal de quase US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 12,2 bilhões), dos quais investe grande parte em obras de arte.

Direito de imagem SpaceX Image caption Ilustração: a nave espacial Starship seria capaz de levar humanos ao espaço

Ele se tornou mais conhecido internacionalmente no fim do ano passado, depois de ter sido anunciado como o primeiro passageiro particular a dar uma volta ao redor da Lua pela SpaceX.

O preço que Maezawa concordou em pagar pela passagem para o espaço não foi divulgado, mas, segundo Elon Musk, foi "muito dinheiro".

O empresário japonês afirmou ainda que planeja levar um grupo de artistas com ele no voo.

