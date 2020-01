Direito de imagem Getty Images Image caption Kobe Bryant morreu aos 41 anos em acidente de helicóptero nos EUA

O ex-jogador Kobe Byrant, lenda do basquete americano, morreu no domingo vítima de um acidente de helicóptero aos 41 anos.

O helicóptero em que ele viajava, acompanhado da filha Gianna, de 13 anos, caiu na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Byrant é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos — ele entrou para a NBA, liga de basquete americana, aos 17 anos e se aposentou em abril de 2016.

Relembre abaixo os principais momentos da carreira do atleta em números:

1

É o número de vezes que foi eleito Jogador Mais Valioso (Most Valuable Player) da NBA. O prêmio é concedido ao jogador com melhor desempenho na temporada — 2007-2008, no caso de Bryant.

Também é o número de estatuetas do Oscar que ele conquistou. Bryant ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2016 por Dear Basketball ("Querido Basquete", em tradução livre), um filme de cinco minutos baseado em uma carta de amor ao esporte que ele escreveu em 2015.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em 2016, Kobe Bryant ganhou o Oscar de melhor curta-metragem

2

O número de prêmios de Jogador Mais Valioso das Finais da NBA (Finals MVP) conquistados por Bryant, em 2008-2009 e no ano seguinte.

É também a soma de medalhas de ouro olímpicas que ele colecionou, ajudando os Estados Unidos a subir ao degrau mais alto do pódio em 2008 e 2012.

E o número de camisas aposentadas pelo Los Angeles Lakers em sua homenagem — oito e 24.

Direito de imagem Getty Images Image caption O Los Angeles Lakers, único clube defendido por Bryant aposentou as camisas 8 e 24, usadas pelo craque do basquete em sua carreira

4

Quantas vezes Bryant venceu o prêmio de Jogador Mais Valioso do All-Star Game (partida amistosa anual em que participam os melhores jogadores do ano) — 2001-2002, 2006-2007, 2008-2009 e 2010-2011.

Trata-se de um recorde na história da NBA, empatado com Bob Pettit.

Direito de imagem Getty Images Image caption Por 4 vezes, Kobe Bryant foi eleito Jogador Mais Valioso do All-Star Game

5

Bryant venceu cinco campeonatos da NBA.

9

Apenas quatro jogadores na história da NBA — Kobe Bryant, Michael Jordan, Kevin Garnett e Gary Payton — foram selecionados nove vezes para o Primeiro Time de Defesa da NBA (All-defensive first team).

11

Número de vezes em que foi convocado para o primeiro time da NBA (All-NBA First Team), empatado com Karl Malone. LeBron James é o único jogador que conseguiu o feito 12 vezes.

15

É o número de vezes que Bryant disputou como titular a partida anual do All-Star Game da NBA — sendo o segundo colocado neste quesito na história da liga, ficando uma participação atrás de LeBron James, que foi convocado pela 16ª vez para o jogo há dois dias.

Direito de imagem Getty Images Image caption Kobe Bryant é um dos jogadores mais premiados da história da NBA

16

Número de vezes em que Bryant jogou no dia do Natal — mais uma vez, um recorde na história da NBA.

18

Além de jogar como titular 15 partidas, Bryant foi escalado para o All-Star Game 18 vezes seguidas. É a sequência mais longa da história da NBA — e apenas Kareem Abdul-Jabbar, com 19 convocações, disputou mais vezes o All-Star Game.

20

Bryant passou 20 temporadas no Los Angeles Lakers. Apenas Dirk Nowitzki, que disputou 21 temporadas no Dallas Mavericks, teve uma carreira mais longeva em um único clube na NBA.

25

É o número de jogos em que marcou 50 pontos — apenas Wilt Chamberlain (118) e Michael Jordan (31) marcaram 50 pontos mais vezes.

60

O número de pontos marcados contra o Utah Jazz em sua partida de despedida. Foi a sétima vez em que ele marcou 60 pontos — e a primeira vez que alcançou o feito desde 2009.

Direito de imagem Getty Images Image caption Por duas vezes Kobe Bryant ganhou medalha de ouro olímpico como integrante dos chamados Dream Team dos EUA

81

Quando o Los Angeles Lakers venceu o Toronto Raptors por 122 a 104 em 22 de janeiro de 2006, Bryant marcou 81 pontos. Apenas Wilt Chamberlain, que fez 100 pontos em uma partida em 1962, marcou mais.

5.640

A pontuação de Bryant nos playoffs da NBA é a quarta maior da história da liga americana, atrás apenas de LeBron James (6.911), Michael Jordan (5.987) e Abdul-Jabbar (5.762).

33.643

Bryant, que estreou na temporada 1996-1997, marcou 33.643 pontos na temporada regular, ficando em quarto lugar na lista de melhor pontuação de todos os tempos, atrás apenas de Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) e LeBron James (33.655), que ultrapassou Bryant enquanto jogava pelo Los Angeles Lakers no domingo.

Em uma das últimas postagens no Twitter antes de morrer, Bryant parabenizou James:

"Continue levando o jogo pra frente", escreveu. "Muito respeito, irmão."

48.637

Quantidade de minutos jogados — o oitavo tempo mais alto da NBA.

