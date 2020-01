Studio Ghibli: um guia para mergulhar no universo fantástico dos 21 filmes que chegam à Netflix, do pior ao melhor

Direito de imagem Divulgação/Studio Ghibli

Disponíveis de forma rarefeita no Brasil, principalmente em DVD, os filmes do celebrado estúdio de animação japonês Studio Ghibli passaram a fazer parte do catálogo da plataforma de streaming Netflix a partir de 1º de fevereiro.

O serviço anunciou que 21 filmes do estúdio serão lançados em três etapas — à exceção de O Túmulo dos Vagalumes, obra-prima melancólica que não faz parte do acordo comercial com a distribuidora. As outras duas levas saem em 1º de março e 1º de abril deste ano.

A BBC News Brasil lista abaixo as duas dezenas de animações, da pior à melhor, segundo avaliações do público no principal site de cinema do mundo (IMDB) e da crítica especializada em portais que agregam milhares de avaliações (Metacritic e Rotten Tomatoes).

Os dois lados, aliás, concordam sobre a primeira e última posições do ranking.

21. Contos de Terramar (2010)

Do que se trata? No longa dirigido por Gorô Miyazaki, filho de Hayao Miyazaki, as plantações estão em declínio e os animais, morrendo na região de Terramar. Um homem e um garoto passam a investigar os por quês da iminente catástrofe.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 47/100 no Metacritic e 43/100 no Rotten Tomatoes. "A alegoria de quase duas horas sobre a arrogância humana abarca esse momento histórico no qual o aquecimento global ameaça o planeta e a poluição suja os mares, mas seu tom formal e frio te mantém afastado emocionalmente", afirma Stephen Holden, do New York Times.

20. Meus Vizinhos, Os Yamadas (2000)

Do que se trata? Longa trata do dia a dia da família Yamada a partir de diversos fragmentos cotidianos da vida deles. Trabalho, casamento, a avó de língua afiada, o adolescente que deseja pais mais legais, a filha que é deixada para trás no shopping. Mesmo o cachorro tem suas questões.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 75/100 no Metacritic e 78/100 no Rotten Tomatoes. "Se por um lado há elementos que distanciam públicos de outros países, ele também não transcende seu gênero (comédia)", afirma Brian Tallerico, do site Vulture.

19. Eu Posso Ouvir o Oceano (1993)

Do que se trata? A vida ordinária do jovem Taku numa idílica ilha vira de cabeça para baixo quando a linda Rikako chega de Tóquio e os dois acabam em um triângulo amoroso estudantil. O longa foi produzido para a TV como uma espécie de treinamento para os membros mais jovens do Studio Ghibli.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 73/100 no Metacritic e 88/100 no Rotten Tomatoes. "Esse filme é um desvio das elaboradas fantasias pelas quais o Studio Ghibli é conhecido. Mas ainda assim é um filme sutil e honesto sobre autorreconhecimento", escreve Miriam Balanescu, do jornal The Guardian.

18. Da Colina Kokuriko (2013)

Do que se trata? Ambientada nos anos 1960 em Yokohama, a trama mostra um Japão tentando se reconstruir da devastação da Segunda Guerra Mundial enquanto uma nova geração tenta prosperar sem perder a essência do passado. No centro, o romance inocente entre os jovens Umi e Shun.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 71/100 no Metacritic e 86/100 no Rotten Tomatoes. "A linda trilha sonora e o visual sutil salvam a obra da mediocridade, mas dado o que o Studio Ghibli é capaz de fazer, está aquém do que os fãs esperam", afirma Catherine Bray, da revista Time Out.

17. O Reino dos Gatos (2002)

Do que se trata? Entediada com sua rotina, a jovem Haru tem a vida completamente transformada ao salvar a vida de um gato incomum. Em sua jornada fantástica para o Reino dos Gatos, ela é confrontada com suas próprias questões, como acreditar em si mesma e apreciar a vida cotidiana.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 70/100 no Metacritic e 90/100 no Rotten Tomatoes. "Há pouca tensão ou chance para despertar um envolvimento emocional com a história, e apesar da competente animação, os gatos antropomorfizados raramente servem para um bom efeito cômico", escreve Anna Smith, da revista Empire.

16. PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1994)

Do que se trata? Um grupo de guaxinins luta para tentar evitar que a floresta onde vivem seja devastada pelo avanço de casas e shoppings. À medida que se torna mais difícil encontrar comida e abrigo, eles decidem se juntar e revidar.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 77/100 no Metacritic e 85/100 no Rotten Tomatoes. "Suas preocupações ambientais, nuances e lirismo ocasional fazem com que o filme seja de fato um produto com o selo do Studio Ghibli, mas não uma de suas obras-primas", afirma Andy Webster, do jornal The New York Times.

15. As Memórias de Marnie (2014)

Do que se trata? A jovem Anna acredita não fazer parte de um círculo mágico ao qual a maioria das pessoas pertencem, tornando-se reclusa, solitária. Ela é então enviada pela mãe para o interior do país, onde conhece Marnie, uma misteriosa garota cheia de energia que se torna sua amiga inseparável.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 72/100 no Metacritic e 91/100 no Rotten Tomatoes. "Parece lindo e até alcança um patamar emocional, mas nunca chega a ser ousado ou inventivo como o melhor do Studio Ghibli", avalia a revista Empire.

14. O Castelo Animado (2004)

Funcionária de uma loja de chapéus, Sophie tem a vida virada pelo avesso ao trombar com Howl, um feiticeiro que vive em um castelo andante com um cachorro, um demônio em forma de fogo falante chamado Calcifer e um garoto que se disfarça de ancião.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 80/100 no Metacritic e 87/100 no Rotten Tomatoes. "Eventos decisivos na Segunda Guerra Mundial, como os bombardeios a Londres e Pearl Harbor, ocorrem num mundo em que Howl se esconde em um castelo com pés de galinha, por exemplo. É justamente esse poder narrativo que seduz o espectador, desejoso de conhecer as sutilezas e motivações de todos", escreve Érico Borgo, do site Omelete.

13. Vidas Ao Vento (2013)

Do que se trata? Envolto em sonhos com aviões, o jovem Jiro Horikoshi (inspirado em um personagem real) não consegue virar piloto, mas se torna um dos maiores designers de aeronaves do mundo.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 83/100 no Metacritic e 88/100 no Rotten Tomatoes. "O mundo é cruel, lembra Hayao Miyazaki, e muitas vezes cobra caro por nossos sonhos. Mas o filme trabalha essa ideia com tamanha dose de poesia e delicadeza que, ao final, triunfa um sentimento oposto, o de que a vida, apesar de tudo, vale muito a pena", afirma Sérgio Rizzo, no jornal Folha de S.Paulo.

12. Sussurros do Coração (1995)

Do que se trata? A devoradora de livros Shizuku Tsukishima sonha em ser uma escritora. Um dia, ela percebe que todos os livros que pega emprestado na biblioteca já foram alugados por alguém chamado Seiji Amasawa, que por sua vez sonha em produzir violinos.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 75/100 no Metacritic e 94/100 no Rotten Tomatoes. "É um filme que gera empatia profunda, um ótimo exemplo de como, mesmo quando lidam com a natureza humana, a equipe do Studio Ghibli podem encontrar magia", escreve Brian Tallerico, do site Vulture.

11. O Mundo dos Pequeninos (2010)

Do que se trata? A pequena Arietty vive sob o assoalho de uma casa velha em Tóquio, onde ela e seus companheiros fazem de tudo para passar despercebidos.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 80/100 no Metacritic e 95/100 no Rotten Tomatoes. "O resultado é um híbrido sonhador, de arestas suaves, igualmente interessado em observar as gotas de chuva e as preocupações de uma raça de seres minúsculos", avalia Lisa Schwarzbaum, da revista Entertainment Weekly.

10. Princesa Mononoke (1997)

Do que se trata? Protetor de sua vila, o jovem guerreiro Ashitaka acaba amaldiçoada e sai em busca da cura para salvar sua vida. Nas profundezas da Grande Floresta dos Espíritos, ele conhece a princesa Mononoke, uma garota criada com os lobos. Não demora a Ashitaka se ver em meio a uma batalha entre homens e criaturas da floresta.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 76/100 no Metacritic e 93/100 no Rotten Tomatoes. "Essa história tem simplicidade e força, com imagens cativantes e ideias narrativas corajosas que remete a Rudyard Kipling, Ovídio e Homero", escreve Peter Bradshaw, do jornal The Guardian.

9. O Castelo no Céu (1986)

Do que se trata? O aprendiz Pazu encontra uma jovem garota caindo do céu com um colar misterioso, e juntos eles vão sair em busca de um lendário castelo flutuante, o Laputa. Para resolver o mistério, eles terão pela frente piratas, agentes secretos e outros obstáculos fantásticos.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 78/100 no Metacritic e 96/100 no Rotten Tomatoes. "O mundo de Miyazaki, tão cheio de cores e vida, está sempre do outro lado da fronteira da imaginação, com detalhes suavizados por nuvens e sombras, princípios revelados por ações mais do que palavras", escreve Richard Harrington, do jornal The Washington Post.

8. Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Do que se trata? Este filme quase ficou de fora da safra de filmes do Studio Ghibli que chegam à Netflix por ter sido realizado antes da fundação formal do estúdio. Nele, a corajosa princesa guerreira e pacifista Nausicaä lidera o povo do reino do Vale do Vento contra a ameaça constante de poderosos insetos, mil anos após uma grande guerra. A principal batalha, porém, é para restabelecer a conexão entre a humanidade e a natureza.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 86/100 no Metacritic e 88/100 no Rotten Tomatoes. "É uma anomalia magnífica, uma visão empolgante da Terra arrasada", afirma Michael Sragow, da revista New Yorker.

7. Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar (2009)

Do que se trata? Numa certa manhã, o pequeno Sosuke encontra um peixe com a cabeça presa num pote de vidro. A criatura mágica, batizada de Ponyo, é perseguida pelo pai para voltar ao fundo do mar, mas ela luta para se manter humana ao lado do novo amigo.

1º de abril de 2020. Como a crítica avalia? 86/100 no Metacritic e 92/100 no Rotten Tomatoes. "No meio de tantos desenhos animados que se gabam de destreza técnica e alta tecnologia, a animação de Miyazaki parece uma relíquia de um passado distante. Seus desenhos têm uma textura quase de pintura e um ritmo bem mais lento e contemplativo do que a média dos filmes infantis por aí", escreve André Barcinski, da Folha de S.Paulo.

6. Porco Rosso - O Último Herói Romântico (1992)

Do que se trata? A paz reina novamente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Porco Rosso, um piloto italiano com cabeça de porco, trabalha agora protegendo navios turísticos de piratas, mas ele acaba arrastado para uma nova grande batalha.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 83/100 no Metacritic e 95/100 no Rotten Tomatoes. "Ao abafar as preocupações dos adultos, como os coturnos do fascismo e a onipresente violência masculina, com nuvens de marshmallow e luz sutilmente mutável, Miyazaki transforma a fantasia e a história em um tom pastel tão irresistível quanto seu feminismo", diz Jeannette Catsoulis, do jornal The New York Times.

5. O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Do que se trata? Como dita a tradição, as bruxas de 13 anos precisam deixar suas famílias na noite de Lua Cheia para aprender o ofício. Em sua nova cidade, Kiki inicia um serviço de entregas com sua vassoura voadora.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 83/100 no Metacritic e 97/100 no Rotten Tomatoes. "O roteiro é tão solto que quase inexiste, mas sob sua camada ensolarada, de cores saturadas e belamente animado, o filme se torna um afável guia da feminilidade (quase não há personagens masculinos no filme), abordando gentilmente questões universais de amadurecimento, independência, insegurança e até — com mais ousadia do que qualquer filme infantil ocidental contemplaria — sexualidade", afirma Steve Rose, do jornal The Guardian.

4. Meu Amigo Totoro (1988)

Do que se trata? Duas garotas se mudam com o pai para o interior, enquanto a mãe delas se recupera em um hospital. No novo lar, descobrem que vivem perto de criaturas mágicas e guardiões da floresta.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 86/100 no Metacritic e 94/100 no Rotten Tomatoes. "Tendo em vista seu apreço pelo folclore temível e suas fantasias pós-apocalípticas travestidas de fábulas alegóricas, é interessante notar que o trabalho provavelmente mais amado de Hayao Miyazaki continua sendo a mais simples e menos provocativa criação", afirma Jordan Cronk, do site Slant.

3. Memórias de Ontem (1991)

Do que se trata? Uma jovem que trabalha em Tóquio chega ao ponto em que precisa mudar drasticamente sua vida, e uma escapada da cidade grande desperta lembranças de quando era criança.

1º de fevereiro de 2020. Como a crítica avalia? 90/100 no Metacritic e 100/100 no Rotten Tomatoes. "O filme de Isao Takahata é uma animação miraculosa tão sutil que não te abala completamente até você chegar em casa e mergulhar em seus sonhos", diz Peter Travers, da revista Rolling Stone.

2. O Conto da Princesa Kaguya (2014)

Do que se trata? Princesa minúscula encontrada num tronco de bambu, Kaguya passa a ser criada por um casal da floresta e depois se torna uma linda jovem cobiçada por cinco nobres. O longa de Isao Takahata, co-fundador do Studio Ghibli com Hayao Miyazaki, se baseia em uma antiga história japonesa.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 89/100 no Metacritic e 100/100 no Rotten Tomatoes. "É muito mais satisfatória e complexa que produções similares de Hollywood, como comparar um vinho refinado a um suco em pó", escreve Michael O'Sullivan, do jornal Washington Post.

1. A Viagem de Chihiro (2001)

Do que se trata? Uma garota chamada Chihiro se descobre sozinha em um mundo repleto de espíritos, criaturas fantásticas e feiticeiros depois que seus pais se transformam em porcos. O longa rendeu ao diretor Hayao Miyazaki um Oscar de melhor animação e o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Figura na 37ª posição entre os 100 melhores filmes de língua não inglesa em ranking da BBC.

1º de março de 2020. Como a crítica avalia? 96/100 no Metacritic e 97/100 no Rotten Tomatoes. "A Viagem de Chihiro tem muito a dizer sobre diversas coisas fundamentais: a vida do espírito, a ganância materialista, a importância das palavras, o poder do amor", resume Joe Morgenstern, do jornal The Wall Street Journal.

