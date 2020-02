As imagens fantásticas vencedoras do prêmio Landscape Photographer of the Year

Uma série de quatro imagens garantiu ao fotógrafo russo Oleg Ershov o primeiro lugar no concurso International Landscape Photographer of the Year 2019.

Direito de imagem Oleg Ershov Image caption Baía de Fleswick, Inglaterra

Ershov desbancou 3,4 mil registros de 840 fotógrafos de todo o mundo. As imagens feitas por ele, acima e abaixo, mostram paisagens na Inglaterra e na Islândia.

"Minha paixão pela fotografia de paisagens é baseada no amor à natureza, especialmente em lugares onde a intervenção humana ainda não é visível", afirmou.

Direito de imagem Oleg Ershov Image caption Blafell, Islândia

"Estar no local (escolhido para fotografar) ao amanhecer e assistir ao início de um novo dia me dá uma vitalidade tremenda."

Ershov é um fotógrafo amador e financia sua paixão trabalhando em uma empresa de distribuição de alimentos.

Ele diz que seus destinos favoritos para fotografar paisagens são a Islândia, a Escócia e o sudoeste dos EUA.

Direito de imagem Oleg Ershov Image caption Kerlingarfjoll, Islândia

"Meu interesse pela fotografia começou em 2007 quando comprei minha primeira câmera DSLR e me inscrevi em uma excursão fotográfica no sudoeste dos EUA."

"Fiquei impressionado com a enorme variedade de paisagens, cores e texturas encontradas na natureza", completa.

Direito de imagem Oleg Ershov Image caption Háifoss, Islândia

A fotógrafa francesa Magali Chesnel venceu o concurso na categoria imagem única, com a foto intitulada The Harvest of Road Salt ("A Colheita da Estrada de Sal", em tradução livre).

A imagem, apresentada abaixo, retrata as salinas da ilha Saint Martin, em Gruissan, na França.

Direito de imagem Magali Chesnel Image caption Salinas de Saint Martin, na França

Confira abaixo os demais destaques do prêmio:

Segundo lugar, imagem única: Sander Grefte, Holanda

Direito de imagem Sander Grefte Image caption Bonaire, Caribe

Terceiro lugar, imagem única: Adam Hoszang, Hungria

Direito de imagem Peter Adam Hoszang Image caption Deserto de Sharqiya, Omã

O concurso criou categorias especiais de prêmios, exclusivas para a premiação deste ano.

Prêmio Lone Tree (Árvore Solitária, em tradução livre): Anke Butawitsch, Alemanha

Direito de imagem Anke Butawitsch Image caption Madeira, Portugal

Prêmio Heavenly Cloud (Nuvem Celestial, em tradução livre): Brandon Yoshizawa, EUA

Direito de imagem Brandon Yoshizawa Image caption Rastro de foguete da SpaceX, em Serra Nevada, na Califórnia, EUA

Prêmio Abstract Aerial (Aéreo Abstrato, em tradução livre): Ignacio Palacios, Austrália

Direito de imagem Ignacio Palacios Image caption Lençóis Maranhenses, Brasil

Prêmio Wildlife in Landscape (Vida Selvagem na Paisagem, em tradução livre): Ricardo da Cunha, Austrália

Direito de imagem Ricardo Da Cunha Image caption Mongólia

Prêmio Snow and Ice (Neve e Gelo, em tradução livre): Veselin Atanasov, Bulgária

Direito de imagem Veselin Atanasov Image caption Balcãs, Bulgária

A competição também fez uma seleção das 101 melhores fotos inscritas na premiação, incluindo as imagens abaixo.

Direito de imagem Armand Sarlangue Image caption Parque Nacional de Capitol Reef, Utah, EUA

Direito de imagem Greg Stokesbury Image caption Serra Nevada, Califórnia, EUA

Direito de imagem Benjamin Maze Image caption Montanhas Azuis, Nova Gales do Sul, Austrália

Direito de imagem Daniel Mirlea Image caption Parque Nacional de Cozia, Romênia

Direito de imagem Craig Bill Image caption Page, Arizona, EUA

Direito de imagem Helder Silva Image caption Parque Nacional de Yosemite, Califórnia, EUA

Direito de imagem Stanislao Basileo Image caption Turim, Itália

Direito de imagem Jaka Ivancic Image caption Croácia

Direito de imagem Mat Beetson Image caption Lago rosa salgado, Kalbarri, Austrália Ocidental

Direito de imagem Patrick Hertzog Image caption Parque Nacional de Vatnajokull, Islândia

Você pode conferir mais fotos vencedoras no site da competição.

