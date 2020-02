Imagem impressionante de camundongos 'brigando' ganha prêmio de fotografia

Direito de imagem Sam Rowley/WPY Image caption Sam Rowley passou cinco noites na plataforma do metrô fotografando camundongos

Quem já andou de metrô em Londres conhece bem os pequenos camundongos pretos que correm pelas plataformas e pelos trilhos.

Sam Rowley ficou tão fascinado por esses roedores subterrâneos que passou uma semana em uma estação de metrô tentando fotografá-los.

Foi quando, numa noite, ele capturou a imagem de dois camundongos brigando literalmente por um pedaço de comida deixado para trás por um passageiro.

O empenho de Sam para obter o registro foi recompensado com o prêmio Wildlife Photographer of the Year: Lumix people's choice award (eleito pelo público).

Os fãs do renomado concurso anual de fotografia foram convidados a selecionar algumas imagens que não foram escolhidas pelo painel de juízes para a premiação principal, em outubro do ano passado — mas que, ainda assim, são imagens fantásticas.

Direito de imagem Michel Zoghzoghi/WPY Image caption Michel Zoghzhog flagrou duas onças-pintadas atacando uma sucuri

Cerca de 28 mil pessoas votaram na fotografia Station Squabble ("Briga na Estação", em tradução livre), de autoria de Sam, como favorita.

Ele passou várias noites em uma estação de metrô no centro de Londres, deitado de bruços, na tentativa de obter o ângulo perfeito.

Os dois camundongos procuravam alimento separadamente até que se depararam com o mesmo pedaço de comida. Por uma fração de segundo, eles "discutiram" sobre quem deveria ficar com a migalha e, na sequência, cada um seguiu o seu caminho.

"Eu geralmente tiro uma sequência de fotos e tive sorte com essa imagem, mas depois de cinco dias deitado em uma plataforma, era provável que isso acontecesse em algum momento", declarou Sam, que trabalha atualmente em Bristol, no Reino Unido, no departamento de produção de filmes de história natural da BBC.

Sam diz que fotografar a vida selvagem urbana é sua paixão. Ele acredita que as pessoas têm uma conexão com os animais nas cidades, uma vez que estas criaturas vivem entre nós.

Ele também admira a perseverança dos animais que sobrevivem em um ambiente tão adverso.

"Esses camundongos do metrô, por exemplo, nascem e passam a vida inteira sem sequer ver o Sol ou sentir a textura da grama. E, num certo nível, é uma situação desesperadora — eles percorrem passagens sombrias por alguns meses, talvez um ano ou mais, e depois morrem. E, como há tantos ratos e tão poucos recursos, eles precisam brigar por algo tão irrelevante quanto uma migalha", avalia.

Direito de imagem Aaron Gekoski/WPY Image caption Este orangotango, clicado por Aaron Gekoski, estava sendo explorado para uma performance

O concurso Wildlife Photographer of the Year é organizado pelo Museu de História Natural de Londres.

"A imagem de Sam oferece uma visão fascinante de como a vida selvagem funciona em um ambiente dominado por humanos. O comportamento dos camundongos é moldado pela nossa rotina diária, pelo transporte que usamos e pelos alimentos que descartamos", afirmou Michael Dixon, diretor da instituição.

"Essa foto nos lembra que, embora a gente possa passar por eles todos os dias, os seres humanos estão inerentemente entrelaçados com a natureza que está à nossa porta — espero que inspire as pessoas a pensar e valorizar mais esse relacionamento."

Outras quatro imagens integram a lista de finalistas na votação do público.

Entre elas, está um orangotango infeliz sendo explorado para uma performance (de Aaron Gekoski); a cena dramática de uma onça-pintada e o filhote atacando uma sucuri (de Michel Zoghzhogi); o retrato tocante de um guarda florestal cuidando de um filhote de rinoceronte negro (de Martin Buzora); e um grupo de renas brancas do Ártico na neve (de Francis De Andres).

Direito de imagem Francis De Andres/WPY Image caption Este grupo de renas brancas do Ártico foi retratado por Francis De Andres

Direito de imagem Martin Buzora/WPY Image caption Martin Buzora capturou a cena comovente de um guarda florestal com um filhote de rinoceronte negro

A 56ª edição do Wildlife Photographer of the Year está sendo julgada atualmente por um painel de especialistas, e os vencedores do prêmio principal serão revelados em outubro.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Pule YouTube post de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de BBC News Brasil

Pule YouTube post 2 de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post 2 de BBC News Brasil