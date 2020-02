Por que temos ideias geniais quando estamos no chuveiro?

Direito de imagem Getty Images Image caption Você pode ter boas ideias enquanto toma banho?

Talvez você já tenha passado por isso. A água do chuveiro cai sobre sua cabeça enquanto você está imerso em pensamentos dispersos. De repente... Ah, uma ideia brilhante vem à mente.

Nesse momento, podemos acabar o banho mais rápido para contar a todos como somos inteligentes.

Essa situação parece anedótica, mas há estudos em que os participantes mencionam o chuveiro como um dos lugares onde têm ótimas ideias ou soluções para seus problemas.

O que faz do chuveiro uma espécie de incubador de "ideias geniais"?

Existem dois fatores que explicam essa "mágica", de acordo com o psicólogo John Kounios, diretor do programa de Ciências Cognitivas e do Cérebro da Universidade Drexel, nos Estados Unidos, que estuda processos criativos há vários anos.

Desligar os sentidos

A primeira razão é o que Kounios chama de "restrição sensorial".

Quando estamos sob o chuveiro, nossos sentidos diminuem um pouco.

A visão é limitada pela queda da água ou porque fechamos os olhos; não podemos ouvir em detalhes porque a água age como um ruído que bloqueia outros sons; também diminuímos a sensação de toque, porque a água geralmente está em uma temperatura semelhante à do corpo, de modo que a fronteira entre o interior e o exterior não é muito perceptível.

"O que acontece no momento do banho é que os sentidos, em vez de serem focados para o exterior, estão voltados para o interior. A atenção é direcionada para o interior", disse Kounios à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Vários estudos de laboratório mostraram que, pouco antes de termos uma ideia ou uma "revelação", o córtex visual, uma área na parte posterior do cérebro responsável por processar os estímulos que entram pelos olhos, desliga-se ligeiramente.

Isso significa que, pouco antes de ter uma epifania, nos tornamos menos conscientes de nosso entorno, porque a atenção está focada em nosso interior.

Assim, o chuveiro se torna um espaço de isolamento com poucos estímulos ou distrações externas, o que torna mais fácil a concentração nos pensamentos.

"Se você está atento a seu redor, não consegue se concentrar em seus próprios pensamentos", diz o psicólogo. "Você não pode ver as estrelas quando o sol está brilhando."

Relaxamento

O segundo fator tem a ver com o fato de o chuveiro ser um local relaxante, onde normalmente temos um momento tranquilo e agradável.

Kounios explica que vários estudos demonstraram que estar de bom humor estimula a criatividade.

"Quando está relaxando e de bom humor, você se permite pensar ambiciosamente ou até ter ideias um pouco malucas", diz ele.

O contrário também é verdadeiro, segundo o pesquisador. Se você estiver ansioso, o seu pensamento pode se tornar mais limitado.

"Se você está ansioso ou sob pressão, não pode cometer erros", diz Kounios.

"Isso faz você pensar deliberadamente de forma metodológica e mais conservadora".

Agora que você tem o apoio da ciência, está pronto para tomar um bom banho e surpreender o mundo com sua próxima grande ideia.

