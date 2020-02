Os laptops estão a caminho do desaparecimento?

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo uma pesquisa com usuários de Internet, apenas 15% acham que laptop é o dispositivo mais importante, comparado com 66% em relação ao smartphone

O recente anúncio da Microsoft de que deixará de oferecer suporte ao sistema operacional Windows 7 gerou estresse entre seus usuários.

A empresa informou que importantes ferramentas, como internet banking e compras on-line, não seriam mais seguras nos computadores com Windows 7, que se transformam assim em território obsoleto, fértil para hackers.

É difícil saber quantos usuários serão afetados pela medida, mas uma estimativa sugere que poderiam ser centenas de milhões.

A recomendação da empresa era baixar a atualização imediatamente e, se possível, comprar um laptop novo, já que o anterior poderia ser muito lento ou não funcionar tão bem com o atual Windows 10.

Processo de atualização para novos sistemas operacionais é estressante para usuários

Mas esse é um gasto que muitos usuários não podem - ou não querem - ter.

Quando comecei a pesquisar sobre esse assunto, encontrei mais de 100 artigos de especialistas que garantem que o processo de mudança para novos sistemas operacionais é estressante para os usuários.

Um deles até descreveu esse processo como "sofrimento". A maioria desses especialistas preconizava que o estresse fazia parte dessa transformação e ofereceu conselhos sobre como minimizar ou reduzir esse estresse.

Mas é realmente necessário comprar um novo laptop? Ou é hora de mudarmos para um dispositivo completamente diferente?

Nos últimos anos, mercado de tablets vem apresentando aumento crescente e constante

Segurança e proteção de dispositivos antigos

A Microsoft quer que seus usuários acreditem que o Windows 10 é a versão mais recente do Windows e, em vez de fazer novas edições, melhorará a experiência de forma mais contínua.

Obviamente, isso não é apenas um problema para os proprietários de laptops com Windows.

Os sistemas operacionais da Apple e Android também devem ser atualizados, e, regularmente, as empresas anunciam que versões anteriores deixarão de ser suportadas e que, se os usuários continuarem a usá-las, sua segurança não será garantida.

Em outras palavras, se seus dados bancários forem roubados, a culpa é sua.

Pode ser verdade que pesquisadores e hackers encontrem com frequência vulnerabilidades em dispositivos antigos. Pesquisas mostram que os hackers têm mais chances de encontrar falhas nos códigos mais antigos e naqueles que lhes são mais familiares.

Mas dizer que esses sistemas não podem ser protegidos é possivelmente um alarmismo em nome das vendas.

Eles são fabricados por empresas grandes e ricas, com recursos mais que suficientes para criar patches e manter nossos dispositivos mais antigos em segurança.

Interromper o suporte cria medo para usuários e clientes insatisfeitos com os dispositivos mais antigos que acabam desistindo e pagando por novos dispositivos e versões de software.

Em muitos casos, parece que eles estavam tentando convencer os usuários a comprar um laptop novo em um ato de fé.

Certamente, há evidências de um aumento de curto prazo nas vendas desses computadores.

Mas algumas pessoas já começaram a abandonar esse mercado.

Houve um aumento recorde no número de pessoas idosas que usam smartphones e tablets

Cada vez menos presente

Pesquisas feitas nesse sentido mostram que a propriedade, o uso e a importância dos laptops diminuíram nos últimos três anos, sendo amplamente substituídos pelos smartphones.

Uma pesquisa com usuários da Internet descobriu que apenas 15% consideravam o laptop o dispositivo mais importante para acessar a rede, em comparação com 30% que pensavam assim em 2015, enquanto 66% achavam que o smartphone era a maneira mais importante, em comparação com 32% que pensavam assim em 2015.

Isso levou alguns a prever a morte lenta do laptop, devido às preferências dos jovens e a uma maior familiaridade dos usuários em geral com os dispositivos portáteis.

Uma pesquisa realizada pelo órgão regulador britânico Ofcom em 2017 também detectou um aumento recorde de idosos que utilizam smartphones e tablets.

É possível que mesmo os amantes do teclado QWERTY (o mais comum) não precisem de um laptop.

E é que os teclados para dispositivos móveis estão melhorando e existem produtos alternativos no mercado, como tablets híbridos (com teclados) e dispositivos dobráveis.

Nos últimos anos, o mercado de tablets aumentou constantemente.

Mas também existem outros motivos para não desistir de uma nova atualização do Windows 10 e acabar gastando uma pequena fortuna em um novo laptop.

Não menos importante é o fato de o novo sistema operacional não estar isento de erros e outros problemas de segurança.

De fato, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos encontrou recentemente uma falha tão séria que, de uma maneira quase incomum, emitiu um aviso público.

Então, você precisa trocar de computador?

Talvez a coisa mais inteligente seja esperar e ver.

Existem outros dispositivos para executar procedimentos como banco online e seu laptop antigo ainda funcionará perfeitamente na execução de outras tarefas que envolvam riscos à segurança.

Em vez de dar dinheiro a fabricantes e vendedores de laptops, você pode gastá-lo de outra forma.

*Este artigo foi escrito por Paul Levy, pesquisador em gerenciamento de inovação da Universidade de Brighton, no Reino Unido

