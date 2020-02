'Nasci sem braços e pernas, mas minha vida é bonita mesmo assim'

Tio, um jovem indonésio de 15 anos, nasceu sem braços e pernas. E, apesar de todas as dificuldades, acredita que "a vida é bonita assim mesmo".

Assim como outros adolescentes, ele adora jogar videogame e está sempre conectado com seu telefone celular.

"Apesar de ser diferente, quero que as pessoas ignorem minha condição. E me vejam como uma pessoa normal. Não me tratem de maneira diferente", diz ele.

Neste vídeo, ele compartilha um pouco do seu dia a dia, que espera servir de inspiração para os espectadores.

"O que eu quero dizer a todos que estão assistindo é: continuem orando, não desistam ou se sintam frustrados."

