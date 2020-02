Por que precisamos de anos bissextos?

2020 é um ano bissexto, o que significa que teremos um dia a mais no calendário.

Mas por que precisamos deste dia?,

Bem, um dia é o tempo que a Terra leva para girar uma vez — 24 horas. Já um ano, é quanto tempo leva para a Terra orbitar o Sol — 365 dias.

Quer dizer, quase isso... leva 365,24219 dias.

Arredondando, essa diferença nos dá um dia inteiro depois de quatro anos, que é adicionado ao mês mais curto do ano: fevereiro.

Mas, ocasionalmente, um ano bissexto é pulado. Isso porque ao arredondarmos 365,24219 dias para 365 dias, deixamos uma pequena diferença que acabaria por adicionar três dias extras a cada 400 anos.

Para corrigir isso, anos que encerram séculos só são bissextos se puderem ser divididos por 400.

Apesar de parecerem confusas, essas regras são importantes para que o nosso calendário esteja sincronizado com as estações do ano.