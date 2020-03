Nathaniel Woods, o preso executado por homicídio nos EUA cuja inocência era defendida pelo autor confesso do crime

Direito de imagem AFP Image caption Nathaniel Woods foi condenado em 2005

Quando Kerry Spencer decidiu defender a inocência de Nathaniel Woods, condenado à pena de morte pelo assassinato de três policiais no Estado americano do Alabama, ele foi direto ao ponto.

Ele é "100% inocente", escreveu Spencer em uma carta enviada recentemente à imprensa. "Eu sei que isso é verdade porque sou a pessoa que atirou e matou os três agentes", acrescentou.

Apesar disso, Woods foi executado com uma injeção letal na noite de quinta-feira (05/03), cumprindo a sentença que lhe foi imposta em 2005.

O homem de 44 anos havia sido condenado como o "autor intelectual" do assassinato de três policiais, que teriam sido alvo de uma emboscada quando chegaram à casa de Woods para prendê-lo por acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

Woods, que sempre defendeu sua inocência, recebeu a mesma pena de Spencer, depois de ser considerado culpado por 10 dos 12 jurados que participaram do julgamento do processo.

Execução sob protestos

A execução dele gerou grande polêmica, porque em torno do caso houve uma grande mobilização de pessoas que o consideravam inocente.

Cerca de 120 mil pessoas, incluindo Kim Kardashian, pediram ao governador do Alabama, Kay Ivey, que suspendesse a execução.

"Você está disposto a permitir que um homem que pode ser inocente seja executado?", perguntou Martin Luther King III, filho do histórico líder do movimento pelos direitos civis nos EUA, em uma carta endereçada a Ivey e publicada no Twitter.

Em uma carta publicada após a execução, o governador diz que o caso de Woods foi revisado pelo menos nove vezes nos últimos 15 anos e que as provas mostram que o condenado "participou integralmente do assassinato intencional dos três policiais."

Woods é o quinto prisioneiro executado nos Estados Unidos em 2020.

