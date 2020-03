Cães farejadores serão treinados para detectar coronavírus

Direito de imagem Medical Detection Dogs Image caption Cães já foram usados para detectar câncer de próstata, diabetes e doença de Parkinson

Cães farejadores especializados em detecção de doenças devem ser testados para ver se conseguem detectar o sars-cov-2, o novo coronavírus causador da atual pandemia.

A entidade sem fins lucrativos Medical Detection Dogs (cães de detecção médica, em inglês) já treinou cães para detectar o cheiro da malária, de câncer de próstata e da doença de Parkinson.

A instituição planeja fazer testes com o vírus causador da covid-19 com a Universidade de Durham e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM), ambas no Reino Unido.

A chefe de ong, Claire Guest, disse que precisa descobrir como "capturar com segurança o odor do vírus dos pacientes".

"A princípio, temos certeza de que os cães poderiam detectar a covid-19", disse ela.

'Rápido e eficaz'

Se isso for comprovado, os cães podem ser usados para rastrear qualquer pessoa, incluindo aquelas sem sintomas.

"Isso seria rápido, eficaz e não invasivo e garantirá que os recursos limitados de testes do NHS (o sistema de saúde público britânico) sejam usados apenas onde forem realmente necessários", disse Guest.

O professor James Logan, chefe de controle de doenças da LSHTM, disse que a pesquisa mostrou que os cães podem detectar o odor da infecção da malária com um nível de precisão "acima dos padrões da Organização Mundial de Saúde para um diagnóstico".

Para que eles comecem a ser treinados, no entanto, ainda falta a conclusão dessas pesquisas iniciais.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!