Como países estão construindo hospitais gigantes às pressas por causa do coronavírus

Com a alta demanda por leitos de hospital no mundo - principalmente de enfermaria e de UTI - por causa da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, diversos países têm construído novas facilidades para atender à demanda.

Transformam centros de convenções e outros locais com grande espaço em instalações médicas, com um leito ao lado do outro.

Em Teerã, capital iraniana, militares levaram só 48 horas para instalar 2 mil leitos em um centro de exposições. O país é um dos mais afetados no mundo, com 2 mil mortes.

Três mil pacientes poderão ser internados em uma nova instalação na Sérvia.

Em São Paulo, o Anhembi receberá 1.800 leitos para pacientes. Entre eles, dezenas de vagas de UTI. O estádio do Pacaembu abrigará 200 leitos.

A Espanha, o Reino Unido e a Indonésia também construíram novos espaços. Na Indonésia, a construção está sendo feita em uma ilha deserta.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!