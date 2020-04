Coronavírus: dicas de como se distrair na quarentena

Direito de imagem Getty Images

As medidas de quarentena adotadas para conter o novo coronavírus, como fechamento do comércio e estímulo ao home office, deixaram milhões de brasileiros em casa.

A situação pode gerar muita ansiedade e é bom poder se distrair. A BBC lista aqui algumas coisas que você pode fazer para se divertir.

Escolha coisas que vão te fazer sentir bem, recomenda Lotte Dyrbye, médica da Mayo Clinic, uma das maiores instituições de pesquisa médica dos Estados Unidos, que pesquisa esgotamento emocional e o bem-estar dos médicos.

Ela diz que as pessoas precisam encontrar coisas que funcionem para elas, seja meditação, ler ou ver séries sem parar. "É algo muito pessoal, e não há necessariamente um certo ou errado."

Uma grande parte da prevenção do esgotamento induzido pela pandemia, diz, é que essas atividades não sejam estressantes.

Visite florestas e pontos turísticos: Alguns parques nacionais americanos têm tours virtuais, como o Yellowstone e Yosemite. A Muralha da China, principal atração turística do país, também tem um que permite "caminhar" pelas partes mais visitadas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Mesmo antes da pandemia, muitas instituições de ensino já disponibilizavam conteúdo online; agora o leque de escolhas está maior

Veja shows: Dezenas de artistas têm feito apresentações online ao vivo em suas contas em redes sociais, como Marília Mendonça, Alceu Valença e Chris Martin, do Coldplay, que fez um set improvisado no Instagram Live, respondendo a perguntas dos fãs e cantando Life On Mars, de David Bowie.

Há iniciativas que reúnem várias dessas apresentações, como o #FestivalMúsicaEmCasa. A casa de concertos da Orquestra Filarmônica de Berlim disponibilizou vídeos de apresentações de graça por 30 dias. A Orquestra Petrobras Sinfônica publicou vídeos inéditos no seu canal no YouTube.

A plataforma de áudio Deezer lançou um canal chamado Vida em Casa que reúne conteúdo para este momento, como playlists e podcasts.

Faça cursos: Muitas instituições de ensino, de grandes universidades a casas de cursos livres, têm aulas disponíveis online, muitas vezes, sem custo, ainda que por tempo limitado. É o caso, por exemplo, da Fundação Getulio Vargas (FGV), que oferece há anos uma série de cursos em seu site, da ESPM e da Casa do Saber, que tem aulas de temas diversos, como religião, música, filosofia grátis por 30 dias desde 18 de março.

A Universidade de Harvard liberou 100 cursos grátis. Com um cadastro no site da instituição, é possível se inscrever para os cursos de Arte e Design; Negócios e Gestão; Ciência da Computação; Ciência de Dados; Desenvolvimento Educacional e Organizacional; Ciência Ambiental; Governo, Leis e Política; História; Humanidades; Matemática e Análise de Dados; Medicina e Saúde Pública; Religião e Espiritualidade; Ciência e Engenharia; Ciências Sociais e muitos outros.

Também é possível fazer cursos de línguas online. Casas reconhecidas, como o Instituto Cervantes, de espanhol, oferecem desde sempre versões digitais de seus cursos.

Fale com as pessoas com quem você não pode estar: aplicativos como Whatsapp permitem ligações em vídeo com mais de duas pessoas. Plataformas como Zoom, aplicativo de videoconferência que registrou um grande aumento nos downloads desde que as quarentenas foram impostas em todo o mundo, permitem encontros de dezenas de pessoas.

Algumas alternativas parecidas são Google Hangout e Skype. Outra ferramenta que tem feito sucesso na quarentena é a Houseparty, que permite conversas em grupo e que o usuário entre em conversas de outras pessoas -— se elas estiverem abertas a isso.

Direito de imagem Getty Images Image caption Com restaurantes e bares fechados, cozinhar vira um programa, além de uma necessidade

Cozinhe: Se você já cozinha bem, teste uma receita que sempre quis fazer e não teve tempo. Se não sabe, há muitas fontes para aprender.

A chef e apresentadora Rita Lobo tem feito uma programação especial de coronavírus com vídeos ao vivo nos quais ensina a fazer algumas de suas receitas e fala sobre alimentação e cozinha no cotidiano.

O Instituto Brasil a Gosto, que traz informações e receitas sobre cozinha brasileira, antecipou a publicação de uma série que estava preparando sobre cozinha com ingredientes da cesta básica brasileira para ajudar quem não tem muita experiência.

O chef italiano Massimo Bottura, do premiado restaurante Osteria Francescana, está ensinando algumas receitas em suas redes sociais e respondendo a perguntas de seguidores como parte de um projeto chamado Kitchen Quarantine (cozinha em quarentena).

Direito de imagem HUMBERTO TESKI/DIVULGAÇÃO Image caption O Museu de Arte do Rio publica conteúdos online com frequência sobre suas obras

Visite museus: Museus e galerias importantes têm vastos acervos digitais. O Google Arts&Culture fez uma parceria com 500 museus e galerias para oferecer uma experiência interativa dos espaços. Muitos têm visitas virtuais, como o Louvre, em Paris, o Museu Van Gogh, em Amsterdã, e o Museu do Prado, em Madri.

Outros têm acervos online. O Museu Britânico diz em seu site: "Durante as próximas semanas, levaremos ao nosso público nacional e internacional, por meio de nosso site, mídias sociais e outros canais, as muitas histórias fascinantes que os objetos no Museu Britânico devem contar".

Entre os brasileiros, o Museu da Imagem e do Som tem um acervo digital de vídeos, fotos e áudio. A Pinacoteca tem feito publicações em suas redes sociais sobre as obras de seu acervo. O Museu de Arte do Rio publica conteúdos online com frequência sobre suas obras.

Aprenda um instrumento: O site Cifraclub tem uma série de aulas de instrumentos em vídeo — grátis e pagas.

Veja filmes e séries: Além das plataformas de streaming mais conhecidas, como Netflix, HBO e Amazon, algumas plataformas menores e com bons acervos liberaram seus conteúdos gratuitamente online.

A plataforma de streaming da prefeitura de São Paulo, Spcine Play, abriu seu conteúdo por 30 dias no dia 17 de março. Além do acervo, estão disponíveis alguns bons filmes que entrariam no festival de documentários É Tudo Verdade, marcado para acontecer em abril e que foi adiado. O Petra Belas Artes à la Carte, do cinema paulistano Petra Belas Artes, liberou seu conteúdo até 14 de abril.

Direito de imagem Getty Images Image caption Muitos serviços de streaming tornaram seu conteúdo disponível de graça por 30 dias

Faça uma aula de dança: especialistas dizem que fazer exercícios físicos regularmente ajuda a manter o sistema imunológico funcionando bem.

Vários profissionais de dança estão dando aulas online. A plataforma Afrovibe Dance Workout oferece uma série de aulas de aeróbica com movimentos inspirados em danças afro. Parte do grupo de professores dessa plataforma, a dançarina, ativista e empreendedora Sabrina Ginga tem dado em suas redes sociais dicas de alongamento e aulas de dança.

Leia - ou ouça pessoas lendo: O escritor Paulo Coelho disponibilizou alguns de seus livros em seu blog. A página de Facebook Sacadas Literárias traz autores lendo textos seus e de outros autores.

A plataforma Scribd disponibilizou audiolivros online por 30 dias. A editora Todavia está disponibilizando todos os dias um capítulo de um livro em formato digital.

