Direito de imagem Getty Images Image caption Especialista ressalta que esta pode ser uma oportunidade para muitas pessoas mudarem o estilo de vida e, assim, protegerem a saúde

As primeiras observações relacionadas ao perfil dos infectados pelo novo coronavírus sinalizam que a obesidade pode ser um fator de risco para o agravamento da doença causada por ele, a covid-19, observa o cardiologista e especialista em hipertensão Oscar H. Cingolani.

Em entrevista à BBC News Brasil, o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, lembrou que estudo recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos apontou para a relação entre quadros mais graves de covid-19 e a obesidade mórbida.

Nesse sentido, ele destaca o número elevado de casos da doença registrados em Estados americanos como o de Nova Orleans, onde o nível de obesidade é alto.

O médico argentino, que é também diretor do Centro de Hipertensão Arterial e diretor associado da Unidade de Cuidados Críticos Cardíacos do Hospital Johns Hopkins, é autor, com outros especialistas, de artigo publicado nesta sexta-feira (03/04) no períodico científico Journal of the American Medical Association (JAMA) que discute a presença de doenças cardiovasculares e diabetes em um percentual elevado daqueles que desenvolvem quadros mais severos da doença.

A seguir, os principais pontos da entrevista:

BBC News Brasil - O senhor observou relação entre os jovens americanos vítimas do novo coronavírus e a obesidade?

Oscar Cingolani - É uma coisa que está começando a ser estudada. Sabemos, pelos primeiros casos na China e na Itália, que os jovens não eram afetados (pela covid-19) e que os pacientes que tinham diabetes, doenças cardíacas ou idosos eram mais afetados.

Mas, quando começamos a ver os primeiros casos nos Estados Unidos, observamos uma população, em média, um pouco mais jovem que a que foi descrita inicialmente. Estamos observando agora que nossos pacientes são mais obesos.

Existem estudos em animais e em humanos que apontam, em quadros de obesidade, uma maior secreção de citocinas, que são substâncias inflamatórias produzidas por diferentes células do organismo e que modulam as células que defendem o corpo de infecções.

Mas ao mesmo tempo em que estas células defendem o organismo, outras produzem inflamação que acabam prejudicando o corpo humano.

Estamos começando a ver se isto contribui (para agravamento de quadros de covid-19). O que já sabemos é que, em alguns Estados americanos, como Nova Orleans, onde existem muitos obesos, estes estão entre os mais afetados pelo novo coronavírus.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Oscar H. Cingolani é diretor do Centro de Hipertensão Arterial e diretor associado da Unidade de Cuidados Críticos Cardíacos do Hospital Johns Hopkins, nos EUA

BBC News Brasil - Por que, como cardiologista e especialista em hipertensão, o senhor passou a se interessar pelo novo coronavírus?

Cingolani - Uma das proteínas que está nas células pelas quais o coronavírus penetraria se chama enzima conversora de angiotensina, ou ACE2.

É uma enzima que muda sua expressão com alguns medicamentos muito comuns para tratar a pressão arterial.

No fim de fevereiro saiu um comentário em uma revista inglesa de Medicina dizendo que, como esses medicamentos usados para tratar o coração e a hipertensão arterial, eles aumentavam os níveis dessa enzima e, por isso, esses pacientes poderiam estar mais expostos à covid-19.

BBC News Brasil - Esses medicamentos para quem tem determinados problemas do coração ou outras doenças atrairiam ao vírus?

Cingolani - Não se trata de atrair o vírus, mas permitir que o vírus se una à célula e entre na célula.

BBC News Brasil - Uma porta de entrada para o vírus no corpo humano?

Cingolani - Exatamente. É aberta uma porta para que o vírus entre no pulmão. Essa teoria esteve baseada, inicialmente, somente em modelos realizados com animais — e gerou uma onda de pânico entre os pacientes e entre os médicos.

Como sou o diretor do Centro de Pesquisa Arterial, comecei a receber e-mails de toda parte nos Estados Unidos e de vários lugares do mundo perguntando se os pacientes deveriam parar de tomar estes remédios.

Agora, na verdade, depois de muitos exames e de muita análise, não sabemos se o uso desses medicamentos é prejudicial, neutro ou, inclusive, benéfico. Porque nos humanos não foram encontrados os mesmos resultados observados nos animais.

Então, todas as sociedades europeias e americanas de cardiologia e de hipertensão arterial recomendam que os que tomam estes fármacos continuem tomando porque eles poderiam, inclusive, chegar a ser protetores.

Essa questão tem sido muito controversa porque, ainda que esta enzima (ACE2) possa ser uma porta de entrada para o vírus, ela também é anti-inflamatória e, por isso, poderia proteger a inflamação que o vírus induz nos pulmões.

BBC News Brasil - Este ACE2 é a porta de entrada do vírus?

Cingolani - Já se sabe que é a porta de entrada, mas, assim que o vírus entra, essa enzima desaparece.

E, com isso, se perde o fator de proteção que normalmente existe. Ou seja, é como uma arma que o vírus usa para entrar (no humano), e o pulmão perde sua capacidade de defesa diante da inflamação.

Mas não é a única enzima, a única porta que o vírus usa para fazer essa entrada. Esperamos que tudo isso fique mais claro em breve.

BBC News Brasil - Na sua visão, por que o hipertenso é alvo do novo coronavírus? Seria por que as pessoas de mais idade tendem a ter pressão mais alta? Ou ainda não está claro?

Cingolani - Ainda não está totalmente claro. Por exemplo, se buscarmos os casos de influenza no ano passado, também existiam muitos hipertensos.

Quando vamos buscando a relação entre idade e pressão arterial, vemos que os mais idosos tendem a ter a pressão arterial mais alta. E os pacientes que têm doenças cardiovasculares e diabetes também têm hipertensão arterial.

Então, é possível que a relação entre a pressão arterial e o vírus seja apenas uma relação casual. Não recomendamos a ninguém que hoje toma remédios para combater a hipertensão suspender seus medicamentos.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Especialista afirma que em Estados americanos onde há grande número de obesos, eles costumam estar entre os mais afetados pelo novo coronavírus

BBC News Brasil - Neste caso entra também a obesidade? Uma pessoa com obesidade pode ter outros problemas como diabetes ou hipertensão, não é?

Cingolani - Exatamente. E a obesidade é um dos primeiros fatores que abordamos no tratamento dos hipertensos.

O paciente que é hipertenso e obeso, quando perde peso reduz a pressão arterial. É a principal medida não farmacológica para tratar a hipertensão arterial.

Um estudo recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos apontou que a obesidade mórbida é um fator de risco para o covid-19. Achamos que não só a obesidade mórbida pode chegar a ser um fator de risco, mas a obesidade menos mórbida também. Isso está sendo pesquisado.

BBC News Brasil - Que recado o senhor daria para as pessoas que hoje têm problemas com o peso?

Cingolani - Que fiquem tranquilos, porque outras pessoas não obesas também vêm sendo afetadas.

Mas que saibam que têm talvez um pouquinho mais de risco e que tomem medidas de precaução: lavar as mãos, buscar uma distância, como os demais, de pelo menos dois metros das outras pessoas, no que é chamado distanciamento social.

E que, como isso vai durar muitas semanas, que comecem já a controlar a dieta, a fazer exercícios e a perder peso. Acho que o tempo é hoje para mudar o estilo de vida e de hábitos e, assim, reduzir riscos.

BBC News Brasil - De acordo com o mapa que o senhor acompanha e que foi criado pela Johns Hopkins, já existem mais de um milhão de casos positivos do novo coronavírus. Esse mapa reflete uma realidade ou podem existir mais casos?

Cingolani - O mapa é feito com muita prudência, a partir dos casos que a Organização Mundial da Saúde (OMS), o governo da China e os governos dos outros países informam.

Está baseado nos testes que vão sendo feitos. Ou seja, se os países fazem poucos testes, não sabemos. É muito possível que os casos sejam muito maiores do que se informe neste mapa ou em qualquer outro mapa sobre a evolução do novo coronavírus.

É a partir dessas informações que são feitas as estimativas. Mas a realidade nos surpreende diariamente, mostrando que existem mais casos — e isso ocorre porque os testes são, cada vez mais, realizados. Aqui nos Estados Unidos achamos que o auge (dos casos) ainda não chegou. Que faltam duas ou três semanas para isso.

Direito de imagem Getty Images Image caption Estudo recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos apontou que a obesidade mórbida é um fator de risco para o covid-19

BBC News Brasil - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a dizer que poderiam ser entre 100 mil e 200 mil mortos. Poderia ser tão dramático?

Cingolani - Nós esperamos que não. Existem projeções que apontam para estes números, mas tudo depende dos efeitos das medidas de segurança.

Até pouco tempo aqui ninguém estava em quarentena. E agora, dos 50 Estados, mais da metade está em quarentena obrigatória. E isso vai mudando dinamicamente.

Agora, está sendo revista a recomendação da OMS de que o público em geral não use máscaras. É muito provável que isso mude e passe a ser recomendado que todo mundo use máscaras nos lugares públicos.

BBC News Brasil - No caso das máscaras, poderiam passar a ser exigidas, inclusive, para as pessoas saudáveis?

Cingolani - Exatamente.

BBC News Brasil - Máscaras comuns ou as usadas pelos médicos?

Cingolani - Uma máscara que proteja o espirro, para o público comum, é melhor do que nada. O ideal seria que todos pudéssemos ter uma máscara adequada. O problema é que, se dermos máscaras cirúrgicas para todos, os profissionais da área de saúde não vão ter máscaras.

BBC News Brasil - Em alguns países, como Alemanha e Israel, já começaram a dizer que a máscara pode ajudar e ser usada até por todos....

Cingolani - Os gráficos de evolução dos casos em Cingapura, na China e na Coreia do Sul, onde as populações usaram máscaras, mostram que esses lugares conseguiram achatar a curva (de infecção).

BBC News Brasil - E a implementação da quarentena.

Cingolani - Claro.

BBC News Brasil - Será que esse será o caminho? Porque hoje os países que estão em quarentena já se perguntam como vão sair dessa situação, como as pessoas vão voltar a trabalhar.

Cingolani - Essa pandemia vai durar mais que semanas, pode durar meses.

Temos que pensar que o mundo vai mudar e que realmente em algum momento vamos ter que sair para trabalhar.

Por isso, vai ser necessário um trabalho de inteligência. Primeiro, testes massivos (para diagnóstico) nos que tenham sintomas e separar os que têm sintomas dos que não têm. Depois, registrar aqueles que tiveram a infecção e desenvolveram anticorpos. Estes serão os primeiros a poder serem reintegrados ao trabalho (fora de casa).

E aqueles que não têm sintomas, mas precisam estar protegidos, é possível que tenham que usar máscaras.

Direito de imagem Getty Images Image caption Médico afirma que pandemia do novo coronavírus deve durar meses

BBC News Brasil - Quando voltaríamos a uma vida normal, com ou sem máscaras? É possível fazer uma previsão?

Cingolani - Vou dizer o que disse o doutor Fauci (Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA): esse tempo não será colocado pelos políticos e nem pelos cientistas, mas pelo próprio vírus.

Agora temos que ficar de olho nos países que começaram a desacelerar a alta de casos. A Itália, apesar de ter um número alto, começou a ter menos casos diários. E a China, que reduziu o ritmo de casos.

Mas é preciso ver se a infecção não voltará (naqueles que já ficaram doentes). Isso vai nos indicar o futuro do novo coronavírus. Eles, chineses e italianos, estão um mês na nossa frente (em relação aos Estados Unidos e outros países que passaram a ter mais casos da doença). Se eles continuarem a ter menos casos, então em dois ou três meses poderemos voltar à vida normal.

BBC News Brasil - Além de diabetes, da hipertensão, obesidade e idade, o que mais se está estudando que possa ser fator de risco para a covid-19?

Cingolani - Neste século, é a primeira vez que tantas especialidades (da Medicina) se reúnem com o mesmo propósito (pesquisar o novo coronavírus e tentar achar como combatê-lo).

Eu faço parte de um grupo de 12 ou 13 pessoas no qual somos cardiologistas, infectologistas, imunologistas, reumatologistas, epidemiologistas, pneumologistas.

Todos juntos, tentando descobrir os mecanismos de ação deste vírus e por que ele tem ligação com cada uma destas especialidades.

BBC News Brasil - Não seria somente uma gripe, um resfriado, mas algo mais complexo.

Cingolani - Ele ataca o pulmão, principalmente. E esse é o principal problema.

Mas os mecanismos pelos quais produz toda essa inflamação e, por fim, a morte, envolvem caminhos moleculares e fisiológicos que têm relação com a imunidade, com a infecção, com o coração, com a reumatologia e outras.

BBC News Brasil - E nos últimos tempos surgiram casos não só entre idosos.

Cingolani - Sim. Já sabemos que é baixo o índice de covid-19 entre os menores de 19 anos. Entre os falecidos há pessoas de 30, de 40 anos, e a mortalidade sobe muito depois dos 60 anos.

Estamos analisando a defesa imunológica que as crianças têm. Outra coisa muito nova que também está sendo investigada é o índice de melatonina, que nos faz dormir.

As crianças e os jovens têm concentração muito alta de melatonina. Quando a gente envelhece, os níveis de melatonina vão diminuindo. No passado, a melatonina já mostrou ser antioxidante e anti-inflamatório, — mas tudo isto deve ser pesquisado.

