Coronavírus: com medo da covid-19, donos abandonam pets

No Oriente Médio, os animais de estimação se tornaram vítimas da pandemia do novo coronavírus.

Mas não é que eles estejam ficando doentes: o medo da infecção está levando muitas pessoas a se livrarem de seus pets.

“Nós temos visto muitas pessoas abandonando seus bichinhos por temer que eles transmitam o vírus”, diz Lubna, dos Emirados Árabes Unidos.

“Eu não tenho esse medo de forma alguma. Nós estamos ainda mais apegados ao nosso Miles”, diz ela, se referindo ao gato da família.

“Principalmente meu filho, Ward. Neste momento, Miles é seu único amigo.”

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a transmissão de humano para humano continua sendo a principal forma de transmissão.

Ainda de acordo com a OMS, é possível que alguns animais sejam infectados por causa do contato próximo com pessoas doentes, mas os dados disponíveis não permitem dizer se eles podem espalhar a covid-19.

A organização orienta que pessoas doentes limitem seu contato com os pets ao cuidar deles e sigam as recomendações básicas de higiene, como lavar as mãos.

Com seu gato no colo, Shireen, do Egito, também tem recomendações a fazer.