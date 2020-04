A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Coronavírus: de andador, veterano de guerra de 99 anos arrecada milhões para saúde pública

O veterano de guerra Tom Moore, de 99 anos, conseguiu arrecadar até as 14h30 desta sexta, 17, cerca de 20 milhões de libras (o equivalente a mais de R$ 130 milhões) em doações ao dar cem voltas em seu jardim de casa com um andador.

A arrecadação de fundos para boas causas em torno de feitos extraordinários é comum no Reino Unido.

Moore pretendia levantar 1 mil libras (o equivalente a R$ 6.540) para as instituições de caridade em torno do NHS, o serviço de saúde público britânico, o NHS, que luta contra o coronavírus.

Moore queria agradecer à "magnífica" equipe do NHS que o ajudou no tratamento de um câncer e de uma fratura no quadril.