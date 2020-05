A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Jacaré 'se aproveita' de quarentena humana e invade quintal nos EUA; veja

Com os humanos em isolamento, muitos animais estão se "aventurando" em áreas urbanas no mundo inteiro.

Já vimos patos pelas ruas de Paris e ovelhas no País de Gales .

O caso mais recente é o do jacaré conhecido como 'Big George', no Estado da Carolina do Sul (EUA).