Coronavírus: 'Devo usar máscara? Posso pegar duas vezes?' Essas e outras perguntas sobre a covid-19

A recomendação de usar máscaras constantemente está sendo revisada por governos ao redor do mundo. Atualmente, a OMS aconselha o uso apenas pelas pessoas que apresentam sintomas, como febre alta ou tosse seca, ou se estiverem cuidando de alguém com a suspeita do vírus ou com o vírus.

As máscaras podem ajudar a proteger você e outras pessoas contra infecções, mas somente se forem usadas corretamente e em combinação com outras medidas, como lavar bem as mãos e minimizar o tempo gasto fora de casa.

Os protocolos de uso de máscaras faciais variam. Alguns países querem garantir que os estoques para os profissionais de saúde não se esgotem, enquanto outros temem que o uso de máscaras dê às pessoas uma falsa sensação de segurança. Também é mais provável que você toque seu rosto se estiver usando uma máscara.

Verifique se você está a par das regras, pois em alguns lugares - como partes da Argentina, China, Itália e Marrocos - as máscaras são obrigatórias se você sair na rua.