Coronavírus: milhões de tartarugas bebês aproveitam confinamento humano para chegar ao mar

Em Odisha, no leste da Índia, milhões de filhotes de tartaruga-oliva alcançaram o mar.

A quantidade de tartaruguinhas que atravessaram a areia da praia até a água este ano é maior do que a registrada nos últimos anos.

Uma das razões pode ser a quarentena imposta no país.

Com as pessoas em casa, as praias estão mais tranquilas e a poluição diminuiu.