'Tradutor' do coronavírus: covid-19, achatar a curva, lockdown, R0, isolamento de grupo e outros termos para entender pandemia

A pandemia de coronavírus acrescentou dezenas de novas palavras e expressões à vida cotidiana, de distanciamento social a imunidade de grupo. Mas o que elas significam?

Atualize seu navegador Tradutor de coronavírus O que todos esses termos significam? Pule para a reportagem principal Teste de anticorpos Um exame médico que pode mostrar se uma pessoa teve o coronavírus e agora possui alguma imunidade. O teste detecta anticorpos no sangue, que são produzidos pelo organismo para combater a doença.

Assintomático Alguém que tem uma doença, mas não apresenta nenhum dos sintomas causados por ela. Estudos indicam que algumas pessoas com coronavírus são portadoras da doença, mas não apresentam sintomas comuns, como tosse persistente ou febre alta.

Coronavírus Um em um grupo de vírus que pode causar doenças graves ou leves em humanos e animais. O coronavírus que se espalhou pelo mundo causa a covid-19. O resfriado comum e a influenza (gripe) são outros tipos de coronavírus.

Covid-19 A doença causada pelo coronavírus foi detectada pela primeira vez em Wuhan, China, no final de 2019. Afeta principalmente os pulmões.

Achatar a curva Reduzir a taxa de transmissão para evitar um pico no número de casos, de modo que a "curva seja achatada". Dessa forma, os sistemas de saúde podem atender todos os doentes sem sobrecarga.

Gripe Abreviação de influenza, um vírus que rotineiramente causa doenças em humanos e animais, em epidemias sazonais.

Imunidade de grupo Como a propagação de uma doença diminui após uma proporção suficientemente grande de uma população ter sido exposta a ela.

Imune Uma pessoa cujo corpo pode suportar ou combater uma doença é considerada imune a ela. Depois que uma pessoa se recupera da doença causada pelo coronavírus, a covid-19, por exemplo, acredita-se que ela desenvolva imunidade, ou seja, não vai mais contrair a doença por algum tempo. Especialistas, no entanto, não sabem determinar precisamente esse periodo.

Período de incubação O período de tempo entre contrair uma doença e começar a exibir sintomas.

Confinamento Restrições ao movimento ou à vida cotidiana, em que os prédios públicos são fechados e as pessoas são instruídas a ficar em casa. Os bloqueios foram impostos em vários países como parte de esforços drásticos para controlar a propagação do coronavírus.

Surto Vários casos de uma doença que ocorrem rapidamente, em um cluster ou em locais diferentes.

Pandemia Uma epidemia de doença grave se espalhando rapidamente em muitos países simultaneamente.

Quarentena O isolamento de pessoas expostas a uma doença contagiosa para impedir sua propagação.

Sars Síndrome respiratória aguda grave, um tipo de coronavírus que surgiu na Ásia em 2003.

Isolamento voluntário Ficar dentro de casa e evitar todo contato com outras pessoas, com o objetivo de impedir a propagação de uma doença.

Distanciamento social Afastar-se de outras pessoas, com o objetivo de retardar a transmissão de uma doença. O governo do Reino Unido recomenda não encontrar amigos ou parentes que não sejam seus familiares, trabalhar de casa sempre que possível e evitar o transporte público.

Estado de emergência Medidas tomadas por um governo para restringir a vida cotidiana enquanto é feita a gestão da crise. Isso pode envolver o fechamento de escolas e locais de trabalho, restringindo o movimento de pessoas e até destacando as forças armadas para apoiar os serviços regulares de emergência.

Sintomas Qualquer sinal de doença, desencadeado pelo sistema imunológico do corpo, na tentativa de combater a infecção. Os principais sintomas do coronavírus são febre, tosse seca e falta de ar.

Vacina Um tratamento que faz com que o corpo produza anticorpos, que combatem uma doença e produzem imunidade.

Respirador Uma máquina que assume a respiração do corpo quando a doença causa uma falha nos pulmões.

Reportagem principal continua abaixo

