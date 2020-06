Por que cientistas tiveram que se retratar por estudo que negava efeito da cloroquina contra o coronavírus

Direito de imagem Getty Images Image caption A hidroxicoloroquina é um derivado mais brando da cloroquina

O periódico científico The Lancet anunciou na tarde desta quinta-feira (4) que um artigo publicado em 22 de maio refutando os benefícios da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento para a covid-19 foi retratado.

A retratação de um artigo é prevista nos protocolos de periódicos renomados quando algum tipo de má conduta, fraude ou erro é detectado.

O processo é semelhante ao de uma correção — mas, quando esta é considerada insuficiente para dar conta do problema encontrado, é preciso retratá-lo. Frequentemente, são os próprios autores que submetem ao periódico um pedido de retratação.

Após críticas de outros pesquisadores ao artigo do Lancet, que originalmente usou dados de 96 mil pacientes em 671 hospitais de seis continentes, três de seus autores afirmaram que solicitaram uma auditoria independente do trabalho da empresa Surgisphere Corporation e de seu fundador e coautor da publicação, Sapan Desai. Os dados coletados pela empresa em seu sistema foram base para o artigo.

"Nossos revisores independentes nos informaram que a Surgisphere não transferiria o conjunto de dados completo (...) já que isto violaria contratos com clientes e compromissos com a confidencialidade. Assim, nossos revisores não foram capazes de conduzir uma revisão por pares independente e privada e, portanto, notificaram-nos de sua retirada do processo", escreveram os autores na nota de retratação.

"Com esse desenrolar dos fatos, não podemos mais garantir a veracidade das fontes de dados primárias. Devido a esse acontecimento infeliz, os autores solicitam a retirada do artigo."

"Todos nós entramos nesse trabalho conjunto para contribuir de boa fé e em um momento de grande necessidade durante a pandemia da covid-19. Lamentamos profundamente a você, editores e leitores do periódico, por qualquer constrangimento ou inconveniência que isso possa ter causado."

A revista científica também publicou sua própria nota nesta quinta, afirmando que o aviso de retratação será incluído em breve na página onde está o artigo, que com isso não poderá mais ser citado por outros autores em sua bibliografia.

"O Lancet leva a integridade científica extremamente a sério, e há muitas questões pendentes sobre o Surgisphere e os dados que teriam sido incluídos neste estudo", diz a nota.

