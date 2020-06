A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que o Brasil pode perder no cenário global com falta de transparência sobre pandemia

Depois de passar 4 dias sem publicar integralmente informações sobre o coronavírus no Brasil, o governo retomou a divulgação, mas a confusão pode ainda trazer prejuízos para o país internacionalmente.

De acordo com os especialistas ouvidos pela correspondente da BBC News Brasil em Washington, Mariana Sanches, a falta de transparência acaba por erodir a credibilidade do Brasil em relação aos outros países e pode afetar a maneira como brasileiros são tratados. Há ao menos 3 pontos em que o problema é evidente: viagens de brasileiros ao exterior, atração de investimentos de estrangeiros ao Brasil e a candidatura do país ao grupo de países desenvolvidos OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).