A propaganda pública sobre pornô para proteger crianças na Nova Zelândia

Um homem e uma mulher, no papel de atores pornô, vão até a casa de uma criança para alertar a família de que ela está assistindo a esse tipo de conteúdo. É assim o vídeo do governo da Nova Zelândia que procura alertar a população sobre a necessidade de conversar com os jovens sobre o tema.

O site da campanha Keep it real online (disponível em inglês) aponta que pode ser desafiador conversar sobre esse tema com as crianças. Sugere que os pais escolham um momento adequado, escutem tudo que a criança tem a dizer, expliquem que a pornografia não reflete o que acontece ou deve acontecer na vida real e que falem sobre a necessidade de consentimento e respeito nas relações.