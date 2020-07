A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Vídeo da Nasa mostra uma década do Sol em menos de 2 minutos; veja

Por mais de uma década, a equipe do Observatório de Dinâmica Solar na Nasa capturou impressionantes 425 milhões de imagens de alta resolução do Sol — não tente fazer isso em casa.

As fotos foram tiradas a cada 0.75 segundos durante a órbita da Terra ao redor do astro, e o resultado foi disponibilizado pela agência espacial em um vídeo de um pouco mais de um minuto.

Com as imagens, que retratam fenômenos como erupções solares e momentos de maior ou menor atividade na superfície da Estrela, cientistas esperam avançar em estudos não apenas do Sol, mas de todo o nosso sistema planetário.