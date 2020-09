Mundo pode ter redução populacional drástica até 2100 (e, Brasil, 50 milhões a menos)

Até o fim desde século, a população do Brasil deve encolher em quase 50 milhões de pessoas, a China cairá de primeiro para terceiro país mais populoso do mundo, Japão, Itália e Portugal devem ter suas populações reduzidas a menos da metade e a lista dos 10 países com mais habitantes no planeta incluirá 5 africanos — hoje, só a Nigéria faz parte dessa lista.