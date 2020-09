Google lança tradutor de hieróglifos baseado em inteligência artificial

Direito de imagem Google Image caption Exemplo de uso da nova ferramenta de tradução de hieróglifos

O Google lançou um tradutor de hieróglifos que usa aprendizado de máquina para decodificar os caracteres egípcios antigos.

A novidade foi incorporada ao aplicativo de Arte e Cultura da empresa, e permite traduzir palavras atuais e emojis em hieróglifos compartilháveis.

Segundo o Google, o app, batizado de Fabricius, é a primeira ferramenta treinada por meio de aprendizado de máquina (machine learning) para entender o que um hieróglifo é de fato.

Em tese, a plataforma de tradução deve melhorar ao longo do tempo à medida que é utilizada pelos usuários.

Além da ferramenta acessível a todos, uma versão para computadores do Fabricius foi lançada também para estudiosos da área de egiptologia, antropólogos e historiadores, como ferramenta de suporte para pesquisas.

Um especialista ouvido pela BBC elogiou a iniciativa, mas afirmou que a revolução anunciada pela empresa precisa ser vista com ressalva.

“Ainda que seja impressionante, ela não está no estágio no qual pode dispensar a necessidade de um especialista altamente treinado em leitura de inscrições antigas”, afirmou Roland Enmarch, professor de egiptologia da Universidade de Liverpool, no Reino Unido.

“Há ainda alguns grandes obstáculos para ler os hieróglifos porque eles foram feitos à mão e variaram demais ao longo do tempo no nível de detalhe pictográfico e entre os responsáveis pelas inscrições.”

Mas ele reconhece que a ferramenta é um passo importante para as pesquisas na área.

Descobertas decifradas

A área de trabalho do aplicativo permite ao usuário adicionar fotos de hieróglifos reais achados em objetos ou paredes e otimizar as imagens para análises mais acuradas dos símbolos.

Direito de imagem Google Image caption Ferramenta permite aos usuários destacarem os hieróglifos a fim de ajudar o aplicativo a identificá-los

Os usuários podem rastrear os contornos dos hieróglifos, que o software tenta combinar com símbolos semelhantes em seu banco de dados, permitindo que eles procurem significados diferentes e tentem decifrar símbolos que podem se tornar descobertas.

A ferramenta utiliza análise de registros históricos e definições linguísticas.

O Google espera ampliar sua enorme base de dados com a colaboração dos usuários.

Textos incompletos

Os pesquisadores também podem comentar e retocar símbolos desbotados na ferramenta, criada a partir de uma colaboração com o Centro Australiano de Egiptologia, a Universidade Macquarie, as empresas de tecnologia Psycle Interactive e Ubisoft e egiptólogos ao redor do mundo.

"A digitalização de material textual que, até agora, era restrito apenas a livros manuscritos revolucionará completamente a maneira como os egiptólogos trabalham", disse Alex Woods, do Centro Australiano de Egiptologia.

“Digitalizar e comentar textos pode potencialmente nos ajudar a reconstruir textos incompletos em paredes ou mesmo descobrir textos que não sabíamos que estavam ali.”

A ferramenta está disponível atualmente em inglês e árabe.

O lançamento do aplicativo do Google coincide com o aniversário de descoberta da Pedra de Roseta, que permitiu que pesquisadores pudessem ler, de forma inédita, hieróglifos do Egito Antigo.

Direito de imagem AFP Image caption A Pedra de Roseta, encontrada no Egito, foi fundamental para que estudiosos conseguissem decifrar o significado dos hieróglifos

Com 1,12 metros de altura, a Pedra de Roseta, que está no Museu Britânico, em Londres, é originariamente do Egito. Trata-se de um fragmento de rocha de granodiorito.

A rocha contém três colunas da mesma inscrição em três idiomas: grego, hieróglifo e demótico egípcio. O texto é de um decreto escrito por clérigos em 196 a.C, durante o reinado do faraó Ptolomeu 5º.

A rocha foi descoberta em julho de 1799 por soldados que integravam o exército de Napoleão Bonaparte, quando eles ampliavam uma fortaleza perto da cidade de Rashi, também conhecida como Roseta, no Rio Delta.

Quando Napoleão foi derrotado, os britânicos tomaram posse da rocha, nos termos do Tratado de Alexandria, em 1801. Ela foi, então, transportada à Inglaterra, chegando à cidade portuária de Portsmouth em fevereiro de 1802. O rei George 3º ofereceu a rocha ao Museu Britânico alguns meses depois.

