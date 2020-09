Apple e Nike são acusadas de usar 'trabalho forçado' de minoria muçulmana na China

Direito de imagem Getty Images Image caption Gigantes americanas são acusadas de terem fornecedores que praticam trabalho forçado na China

Gigantes corporativas, incluindo a Nike, enfrentam crescentes pedidos para cortar relações com fornecedores acusados de explorar "trabalho forçado" do povo uigur, na China.

Ativistas lançaram uma campanha acusando empresas de "apoiar e se beneficiar" da exploração do grupo minoritário muçulmano.

Os Estados Unidos também aumentaram a pressão econômica, alertando as empresas a recusarem negócios em Xinjiang por conta dos abusos.

A Nike e outras marcas disseram que estão monitorando o problema.

A Nike afirmou estar "fazendo investigações contínuas com nossos fornecedores na China para identificar e avaliar riscos potenciais relacionados ao emprego de uigures ou outras minorias étnicas".

A empresa disse que não recebe materiais diretamente de Xinjiang, a região no oeste da China que abriga grande parte da população uigure do país e onde muitas das fábricas a usam como mão-de-obra.

A Apple também disse que está investigando as acusações. "Não encontramos indícios de trabalho forçado nas linhas de produção da Apple e planejamos continuar monitorando", afirmou a empresa.

Políticos e ativistas dizem que as empresas precisam fazer mais se não quiserem ser cúmplices dos abusos dos direitos humanos pelo governo chinês.

"As marcas e os varejistas deveriam ter encerrado isso há muito tempo, mas não fizeram e é por isso que essa exposição pública é importante e necessária", disse Chloe Cranston, da Anti-Slavery International, uma das mais de 180 organizações envolvidas na campanha.

"Não se trata apenas de cortar os negócios com um fornecedor. É adotar uma abordagem abrangente."

O que está acontecendo em Xinjiang?

Relatórios do Australian Strategic Policy Institute (ASPI), do Congresso americano, entre outros, revelaram que milhares de uigures foram transferidos para trabalhar em fábricas em toda a China, sob condições nas quais o relatório da ASPI dizia "indicar fortemente o trabalho forçado". Isso ligou essas fábricas a mais de 80 marcas de destaque, incluindo Nike e Apple.

A China, que acredita-se ter detido mais de um milhão de uigures em campos de "reeducação" em Xinjiang, descreveu seus programas — que incluem supostamente uma esterilização forçada — como treinamento e educação no trabalho.

Direito de imagem Getty Images Image caption Xinjiang produz cerca de 80% do algodão da China

As autoridades dizem que estão respondendo aos "riscos de extremismo" e negaram acusações sobre supostos campos de concentração.

Omer Kanat, diretor-executivo da Uyghur Human Rights Project, disse que fazer com que as empresas desviem seus negócios de Xinjiang é fundamental para convencer o governo chinês a mudar suas políticas.

"Até agora, houve condenações sobre o que o governo chinês está fazendo, mas não houve nenhuma ação", disse ele à BBC. "O governo chinês não fará nada a menos que haja alguns impactos reais, portanto, mirar nas empresas significa muito."

O que os governos estão fazendo?

Os Estados Unidos estão aumentando a pressão econômica relacionada à questão de Xinjiang.

Este mês, o país alertou as empresas que fazem negócios em Xinjiang.

As autoridades de fronteira americanas também apreenderam um carregamento de 13 toneladas de cosméticos produzidos na região com um valor estimado de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,1 bilhões).

Já o Departamento de Comércio colocou em uma lista negra mais 11 empresas — fornecedores que trabalham com companhias como a Apple —, uma medida que limita a capacidade dessas empresas para comprar produtos americanos.

Os parlamentares do Congresso dos Estados Unidos estão avaliando criar uma legislação que proíba explicitamente as importações de Xinjiang, enquanto os políticos americanos e da Europa também elaboram uma legislação que forçaria as empresas a monitorar a questão mais de perto.

Direito de imagem US Customs and Border Protection ( Image caption Região chinesa exporta até apliques capilares para os EUA

"Empresas de todo o mundo devem reavaliar suas operações e cadeias de fornecedores e encontrar alternativas que não explorem o trabalho e violem os direitos humanos do povo uigure", disse o congressista americano James McGovern, que lidera um comitê na China.

Kanat disse acreditar que um movimento internacional está crescendo nesse sentido, apontando para comentários recentes do secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, que acusou a China de violações "grosseiras e notórias" dos direitos humanos e disse que sanções não podem ser descartadas.

"Isso é encorajador", disse ele. "É o primeiro passo."

O que as empresas dizem?

A campanha ativista está focada em marcas de roupas porque Xinjiang produz a maior parte do algodão da China, responsável por cerca de 20% do suprimento mundial.

As empresas de vestuário disseram que estão levando o problema a sério.

A Nike disse que, depois de questionar um de seus fornecedores, o Taekwang Group, sobre o assunto, a empresa parou de recrutar funcionários de Xinjiang em uma de suas fábricas.

A empresa de roupas esportivas disse que o Taekwang afirmou que esses trabalhadores "tinham a possibilidade de encerrar ou estender seus contratos a qualquer momento".

"Isso continua sendo uma questão de importância crítica", afirmou a empresa. "Continuamos a recorrer à orientação de especialistas e estamos trabalhando com marcas e outras partes interessadas para considerar todas as abordagens disponíveis para lidar com essa situação de forma responsável".

Direito de imagem Getty Images Image caption Fábrica da Taekwang Group na China

A Gap também disse que tem políticas que proíbem trabalho involuntário em sua cadeia de suprimentos e não compra roupas diretamente de Xinjiang.

"Também reconhecemos que uma quantidade significativa do suprimento mundial de algodão é cultivado e distribuído por lá", acrescentou." Portanto, estamos tomando medidas para entender melhor como nossa cadeia de suprimentos global pode ser impactada indiretamente ".

Outras empresas contestaram as alegações de que suas cadeias de suprimentos estavam contaminadas por trabalho forçado .

A Adidas disse que nunca havia comprado produtos de Xinjiang e que a empresa citada no relatório da ASPI alegou falsamente ser um fornecedor.

"Os padrões da Adidas no local de trabalho proíbem estritamente todas as formas de trabalho forçado e prisional e são aplicáveis ​​a todas as empresas da nossa cadeia de suprimentos", acrescentou. "O uso de trabalho forçado por qualquer um de nossos parceiros resultará no término da parceria."

A Apple disse que não encontrou nenhum problema, apesar de realizar várias auditorias surpresa em seu fornecedor de longa data O-Film — uma das empresas citadas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Algumas das empresas chinesas acusadas de usar trabalho forçado de trabalhadores uigures também contestaram as alegações.

"Nós absolutamente não temos, não usamos e nunca usaremos trabalho forçado em nenhum lugar de nossa empresa", disse a Esquel Group, fabricante de camisas de Hong Kong, que supostamente é fornecedora de marcas como Lacoste.

Ela acrescentou que ficou "profundamente ofendida" pela decisão dos EUA de adicioná-la à sua lista negra de importações nesta semana.

"Estamos trabalhando com todas as autoridades relevantes para resolver a situação e continuamos comprometidos com Xinjiang, pois temos orgulho de nossa contribuição para a região nos últimos 25 anos".