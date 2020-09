A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Debandada impressionante de golfinhos encanta observadores de baleias

Cerca de 300 golfinhos foram filmados quando nadavam juntos e em rápida velocidade próximo a Dana Point, no sul da Califórnia.

Os golfinhos saltam tão rápido que passam mais tempo no ar do que na água.

Esse modo de deslocamento é mais rápido do que simplesmente nadar, porque existe menos resistência no ar do que na água.