MC Soffia, a rapper adolescente que usa rimas contra o racismo

MC Soffia, hoje com 16 anos, ficou famosa quando tinha apenas 12 cantando na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

Seguindo a repercussão do movimento Black Lives Matter, ela falou com o projeto BBC My World sobre o racismo no Brasil e como usa suas músicas para confrontá-lo.