O leite de vaca feito sem vacas

Em uma medida que pode melhorar as credenciais verdes da indústria de laticínios, um pequeno laboratório está produzindo leite real a partir de células sem precisar pisar em uma fazenda. Mas a agricultura celular pode substituir a produção tradicional de leite?

A indústria de laticínios que conhecemos hoje é, na minha opinião, ambientalmente insustentável. A produção de leite sozinha contribui com 4% das emissões totais de gases de efeito estufa da atividade humana — cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano.

No geral, 37% das emissões globais de metano vêm da produção de gado. O metano é um gás de efeito estufa muito potente — cerca de 25 vezes mais eficaz na captura de radiação do que o CO2. Os laticínios também consomem uma grande quantidade de recursos, como terra e água.

Isso não pode continuar, especialmente se quisermos alimentar outro bilhão de pessoas neste planeta. Precisamos desenvolver novas tecnologias que possam nos fornecer os mesmos produtos dos quais gostamos tanto — leite, queijo, creme e manteiga — mas que sejam menos poluentes. Esse é o nosso objetivo no TurtleTree Labs.

O que podemos fazer é criar leite cru usando células de mamíferos, cultivando essas células em nosso laboratório e estimulando-as a produzir leite em biorreatores gigantes. As células grudam em canudos minúsculos, o fluido é então puxado pelos canudos e o leite sai pela outra extremidade.

Somos a primeira empresa no mundo a usar células para criar leite cru. É emocionante pensar que esses biorreatores poderiam ser implantados em qualquer lugar do mundo onde houvesse uma crise ou uma grande necessidade de leite e começar a produzir imediatamente.

Também estamos animados para ver o que podemos fazer com nosso leite produzido em laboratório. Até agora, tivemos sucesso com células de vacas, cabras, ovelhas e camelos, o que significa que as possibilidades são enormes. Ainda mais novidades virão quando começarmos a fazer queijos e manteigas com este leite também.

Já vimos outras empresas fazerem algo muito semelhante com a carne. E os consumidores estão cada vez mais pressionando por produtos livres de crueldade. Eles estão mais conscientes de como reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Ao extrair o leite das células em nosso laboratório, podemos obter leite de verdade sem ter que prejudicar o planeta e os animais, então este é o futuro.

Esta entrevista com Max Rye, estrategista-chefe do TurtleTree Labs, foi filmada e produzida por Nyima Pratten.

Este artigo é parte do Follow the Food, uma série que investiga como a agricultura está respondendo aos desafios ambientais. O Follow the Food rastreia as respostas emergentes para esses problemas — tanto de alta e baixa tecnologia, locais e globais — de agricultores, produtores e pesquisadores nos seis continentes.

