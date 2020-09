A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Posso pegar coronavírus a partir de embalagens?

Já virou rotina para milhões de brasileiros. Você vai ao supermercado, compra tudo e, ao chegar em casa, lava todas as embalagens com água corrente e detergente. Tudo por causa do medo de contrair covid-19.