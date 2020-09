O que fazer se alguém na sua casa tem covid-19

Esta é uma dúvida frequente: como proceder quando alguém que mora na mesma casa que nós se contagia com coronavírus, adoece com covid-19 e depende dos nossos cuidados e de nossa atenção? Neste vídeo, a repórter Camilla Veras Mota explica quais são as medidas a serem tomadas, mesmo em residências muito pequenas, no cuidado com doentes para evitar que o coronavírus se espalhe.