Covid persistente: os sintomas e as sequelas mais comuns e que duram semanas

Em geral, as pessoas infectadas pelo novo coronavírus ficam de duas a três semanas com sintomas. Mas há uma parte desses recuperados que tem enfrentado uma covid persistente que pode durar mais de seis meses. Nesse vídeo, o repórter Matheus Magenta explica os principais sintomas dessa covid prolongada e quem são as pessoas mais afetadas.