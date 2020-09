Como é ter milhares de pessoas acompanhando seu primeiro encontro?

Programas de televisão transformaram encontros amorosos, os "dates", em uma forma de entretenimento de massa há décadas. Mais recentemente, reality shows como Love Island e First Dates na televisão britânica também surfaram nesta onda. No Brasil, existe O Crush Perfeito, da Netflix.

Ericka e Lex vivem nos Estados Unidos e se conheceram no app MeetMe, para dates. Os usuários transmitem ao vivo o encontro e interagem com quem quer assistir ao date.

Esse formato de vlogging ao vivo é chamado pelos seus criadores de "game show de dates ao vivo". Internautas, nesse caso chamado de streamers, são colocados em contato para ver se existe alguma química entre eles. Os espectadores comentam em tempo real. Aliás, boa parte do date acaba sendo ocupado pelos participantes reagindo aos comentários — algo bem útil quando as pessoas não têm mais assunto.

Ericka começou com uma tática conhecida como "lurker" — assistindo dates de Lex no passado. Ela gostou do que viu e criou coragem para comentar. Depois, ela se ofereceu para participar do "guest box", ou seja, ser ela mesmo um dos dates virtuais de Lex, enquanto outros assistem.