O peixe sorridente, o gorila 'entediado' e outros finalistas do concurso de fotos cômicas de animais

Direito de imagem Roland Kranitz/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Este espermófilo foi fotografado nessa pose inspirada na Hungria

O concurso Comedy Wildlife Photography Award, que premia as fotos mais engraçadas da vida selvagem, divulgou as imagens finalistas desta edição.

Os organizadores do prêmio estão promovendo a conservação da vida selvagem com quatro mensagens principais neste ano: compre no comércio local, dê uma chance às abelhas, evite viajar de avião e torne-se uma 'influencer pela conservação da vida selvagem'.

As imagens vencedoras serão anunciadas em outubro.

Confira:

Direito de imagem Max Teo/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Uma lontra de pelo liso 'um pouco envergonhada', retratada em Cingapura

Direito de imagem Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption 'Entediado', este gorila foi retratado no Parque Nacional de Uganda

Direito de imagem Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Um jovem langures (semnopithecus) se diverte perto da família. Foto tirada na Índia

Direito de imagem Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photography Award Image caption Um rato deve tomar cuidado ao encarar uma raposa, como essa em Israel

Direito de imagem Martin Grace/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Este Babuíno em Botswana parece um pouco cansado, apoiado numa bengala

Direito de imagem Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption 'Sério, dá pra compartilhar um pouco?' Esta cena foi retratada na Escócia. O papagaio-do-mar, do Atlântico, está prestes a 'atacar' seu amigo por um pouquinho de peixe

Direito de imagem Jacques Poulard/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Este urso polar de Spitzberg, na Noruega, parece lamentar o ano de 2020

Direito de imagem Bernhard Esterer/Comedy Wildlife Photography Award Image caption 'Fofoca selvagem'

Direito de imagem Jill Neff/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Um guaxinim 'relaxa' pendurado em uma árvore em Ohio, EUA

Direito de imagem Brigitte Alcalay Marcon/Comedy Wildlife Image caption 'O penetra', fotografado na Namíbia

Direito de imagem Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photography Image caption Um sorriso com boas vibrações deste sparisoma cretense das Ilhas Canárias

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!